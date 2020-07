Alguacil comparte su desayuno con un hombre sin hogar

Estados Unidos.- Un alguacil se volvió viral y fue aplaudido en redes sociales pues decidió compartir su desayuno con un hombre sin hogar.

Los hechos se registraron en Florida, Estados Unidos, cuando el alguacil identificado como Shane Foote, compartió su desayuno con un hombre, el cual se volvió su mejor amigo.

Brownie Lyons y su esposo conducían por Lake City cuando vieron a Shane Foote salir de su vehículo patrulla y agarrar una silla.

Luego, los dos hombres disfrutaron de lo que parecía ser un picnic improvisado en la acera, por lo que Lyons tomó una foto de la comida y la compartió en Facebook.

La fotógrafa explicó que se inspiró para compartir el "momento de sentirse bien" porque las buenas acciones a menudo no se reconocen.

No conozco al oficial, y personalmente no importa si está en la policía o no. Quería mostrar que hay personas que hacen cosas buenas y no siempre por reconocimiento", dijo Lyons.