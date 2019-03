Alumno sorprende a su maestra al regalarle un gallo

Un alumno sorprendió a su maestra con un regalo muy particular con motivo de su cumpleaños.

El pequeño le regaló un gallo a la profesora Esthefay Guadalupe Gutiérrez Hernández, hecho que ella publicó en su cuenta de Facebook.

Dicha publicación se hizo viral por el tierno gesto del alumno de la escuela primaria Virgina Abigail Garza López.

"Maestra le traje su regalo, pero esta escondido porque no quería que los demás maestros no me dejaran entrar con él a la escuela.

Sorprendida le dije muchísimas gracias, pero no era necesario el obsequio, a lo que él responde, ¿puedo ir por él? Es que lo tengo escondido en la entrada, y conteste que sí", relató en su red social la maestra.

La publicación rápidamente se ha hecho viral y los comentarios de ternura y admiración del menor no se han hecho esperar.

Aquí el resto del relato:

Después de unos minutos llego con una caja de carton en sus manos, perforada por un costado y un hilo la envolvia para dar firmesa al obsequio, me quede sorprendida, y le pregunté. ¿Como le hiciste para traértelo? pues había olvidado mencionar que el pequeño se trasladaba en bicicleta todos los días de su casa a la escuela y me respondió.

- Es un gallito maestra, escogí el más bonito que tenía para traérselo, no tengo dinero para comprarle nada, pero espero le gusten los gallos y no se preocupe busque con los vecinos quien me diera "rait" a la escuela para poder traerle su regalo.

Entonces lo abrace y con mis ojos estrellados le di las gracias, le agradeci no solo por que ese dia regresaria caminando a su casa, tampoco por que se tomó el tiempo de buscar la caja y prepararla para obsequiarmela, tampoco por buscar entre sus vecinos a alguien que quisiera llevarlo a la escuela para poder llevar mi regalo, ni por el hecho de que escondio el detalle de los demás maestros sabiendo que nadie lo dejaría entrar con un gallo al salón, le agradeci tambieé por recordarme por qué elegí ser maestra, por qué elegí estar aqui diariamente frente a un grupo de alumnos dando lo mejor cada dia para que ellos sean mejores personas, gracias por recordarme por que amo mi profesión.