Android lanza función para que sepas quién te llama y para qué

¿Te ha pasado que suena tu celular, el número es desconocido y al responder te das cuenta que es el banco o la compañía de celular para ofrecerte por tercera vez un producto que no quieres? Para que esos días queden en el pasado Google ha ideado una solución.

Google presentó una nueva función, diseñada para teléfonos Android, que ayudará a los usuarios a saber qué empresa les está llamando y cuál es el motivo.

De acuerdo con lo que explicó el gigante de la tecnología, las empresas que demuestren ser legítimas podrán llegar a sus clientes de una mejor manera a través de llamadas telefónicas si registran su marca en el servicio de Google así como el motivo debidamente identificado.

La función, conocida como “Llamadas verificadas”, mostrará en el celular de los usuarios el nombre de la empresa, su logotipo, la razón por la que llama y un símbolo de autenticación que indicará que Google ha comprobado la llamada.

Adiós a las llamadas spam

La función está diseñada para tratar de combatir las llamadas tipo spam que han aumentado recientemente. De hecho, tan solo en Estados Unidos, los consumidores recibieron 61.5 mil millones de llamadas de spam en 2019, según un informe reciente de RoboKiller, lo que representa un aumento del 28% con respecto al año anterior. A su vez, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos también dice que las llamadas no deseadas son la principal queja de los consumidores.

En un intento por ayudar tanto a los consumidores como a las compañías a tener una mejor relación, el nuevo sistema de Google está invitando a las compañías, primero a demostrar que son legítimas antes de poder compartir su información con los clientes; luego a explicar cuáles son los motivos por los que se ponen en contacto con ellos.

Como ya habrás imaginado hay una mala noticia respecto a esta tecnología y es que solo funciona si las empresas deciden participar en este proyecto, es decir, tienen que aceptar registrarse, lo que probablemente pocas quieran hacer pues, después de todo, ¿responderías una llamada sabiendo que es solo el banco ofreciéndote un crédito que no necesitas? Seguramente no, lo que implica que los ejecutivos no tendrán ni siquiera la oportunidad de explicarte de qué se trata.

Pero también hay que mencionar cuál es la utilidad y los beneficios para ambas partes. Las empresas tienen que acercarse a un proveedor de Google que recopilará algunos datos y los enviará al servidor de llamadas verificadas. Entre la información a brindar estará el número de teléfono del cliente y el motivo de la llamada, por ejemplo: "programar la instalación de Internet" o "entregar alimentos". Luego, Google envía esta información a la aplicación Android del dispositivo que, cuando entra una llamada, compara la información y, si hay una coincidencia, muestra la llamada como "Verificada".

Google dice que realizó una prueba piloto de la nueva función durante unos meses antes de lanzarla y descubrió que la verificación aumentaba las posibilidades de que alguien respondiera una llamada. Sin embargo, no compartió los resultados específicos. También dijo que un estudio en llevado a cabo en los Estados Unidos y Brasil encontró que los SMS verificados aumentaron la confianza de los clientes en las marcas y mejoraron las métricas como la probabilidad de compra, la satisfacción de la marca y la probabilidad de recomendar.

También cabe mencionar que, para proteger la privacidad del consumidor, Google asegura que toda la información que se recopiló es eliminada.

La función ya está habilitada de forma predeterminada en la aplicación Google Phone que viene precargada en muchos teléfonos Android Pie y superiores, incluidos muchos dispositivos insignia de Samsung y LG. En Estados Unidos ya están utilizando la herramienta empresas en industrias como envío de flores, recompensas y bancos. Sin embargo la función también está disponible en México, Brasil, España e India.