Ante la falta de turistas, los animales retoman los destinos mexicanos

Si estás haciendo home office o trabajando desde casa, como muchos mexicanos lo estamos haciendo con motivo de las medidas tomadas para evitar el contagio de coronavirus Covid-19, y tienes oportunidad de mirar por tu balcón o tu ventana, seguramente te habrás dado cuenta de que escuchas el canto de más pájaros, de que el aire huele a vegetación, de que hay más mariposas que nunca y de que has visto aves de especies distintas a las que suelen visitarte en casa.

Por otra parte, las fake news proliferan como nunca, una de las consecuencias del confinamiento a escala global, y las románticas historias de que los cisnes y delfines habían vuelto a los canales de Venecia y de que un grupo de elefantes se había paseado por una aldea de Yunnan, en China, para emborracharse con vino de maíz y finalmente, caer desmayados en un campo de té, resultaron ser totalmente falsas.

De acuerdo con National Geographic, los cisnes en las publicaciones en redes sociales que se volvieron virales, aparecen regularmente en los canales de Burano, una pequeña isla que forma parte de la mancha urbana de Venecia; los delfines venecianos fueron filmados en un puerto de Cerdeña, muy lejos de la ciudad de los canales; y nadie ha descubierto de dónde vienen las fotos del elefante borracho, pero un informe noticioso chino desmintió que se tratara de la versión de las redes: sí hubo elefantes en una aldea en la provincia china de Yunnan, pero este hecho no es inusual en esa zona; no son los elefantes de las fotos y no se emborracharon ni se desmayaron en un campo de té.

Dejando esto de lado, es un hecho que la naturaleza no se tarda mucho tiempo en reclamar lo que alguna vez fue suyo, y que animales de todas especies, chicas y grandes; lenta pero seguramente van recuperando el terreno arrebatado, y México no es la excepción.

Holbox, Quintana Roo

Un buen ejemplo es la hermosa isla de Holbox, en Quintana Roo. Hasta antes de la contingencia, ya se hablaba de este pequeño paraíso en el que no hay coches, sino carritos de golf, como víctima de su propio éxito. Desde el año pasado, los habitantes de Holbox despertaron a la necesidad de cuidar su patrimonio, y voluntarios locales y de asociaciones internacionales limpiaron los manglares y playas para el deleite, no solo de turistas, sino de la fauna que las habita.

Holbox está prácticamente en la Reserva Natural Protegida de Yum Balám y, desde hace unos días, según información de los hoteleros de la zona, se ha reportado la visita de mantarrayas gigantes a las orillas de Punta Cotos, se han visto delfines bordeando la isla y están a la espera del arribo de las tortugas carey, que es uno de los fenómenos naturales más importantes de cada año. Por otra parte, Holbox ha sido siempre un santuario de aves, pero hoy los flamencos, garzas y otras muchas especies de aves son más abundantes que nunca.

Cancún y Riviera Maya, Quintana Roo

La ausencia de turismo en hoteles de Cancún y en Riviera Maya ha permitido que animales endémicos de la zona se acerquen más de lo que es habitual a las plenas zonas hoteleras. Distintas personas han podido ver (y algunos incluso grabar) a jaguares, cocodrilos, faisanes y hasta se dio el raro avistamiento de una tortuga laúd desovando enfrente de un hotel de lujo en Cancún, la mayoría de estos sitios habitualmente están llenos de turistas.

Además, hay en redes sociales varios videos de cocodrilos paseando tranquilamente en distintas zonas turísticas de Cancún, incluso en el centro comercial de La Isla; aunque al decir de la población local, verlos en medio de Cancún no es tan inusual como ver a las otras especies.