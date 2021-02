Antes de fallecer, Mariana sufrió acoso

A casi una semana de que el cuerpo de Mariana, egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), fuese encontrado sin vida, Lourdes Dávalos Ábrego, madre de la joven médico exigió justicia por su hija y castigo legal a los responsables.

El abogado Carlos Hugo Tondopó Hernández dijo que se busca la detención del o quienes pudieron cometer el delito por acción u omisión. "No queremos chivos expiatorios, no queremos una investigación de 24 horas que el día de mañana se va a caer en el amparo, queremos una investigación real y que haya independencia de la Fiscalía”, sostuvo.

En conferencia de prensa, acompañada de defensores legales, Dávalos Ábrego, sosteniendo una fotografía de Mariana, afirmó que " estamos aquí las dos, esperando que se aclare, se hable con la verdad y se haga juicio (justicia); yo quiero la verdad de los responsables, los culpables”, expresó.

La madre dijo que Mariana, hija única, le había informado de la violencia que padecía y ambas buscaban la manera que fuera transferida de Nueva Palestina hacia otro lugar.

Recordó que desde antes de noviembre pasado, "con mucha inquietud, muy alterada me comentaba que la estaban hostigando, la estaban acosando, un compañero de trabajo. Y le pregunté cómo era posible"

"Una noche muy alterada envió un mensaje que estaba solicitando auxilio, ya después me comentaba que quería que un amigo la acompañara, o algo así, porque la habían dejado sola en la clínica”, relató.

Dávalos Ábrego, refirió que la joven de 24 años le había contado que quien la acosaba acudía borracho por las noches, y había intentado ingresar por la fuerza en la pieza que la médico pasante habitaba.

Dijo además que ella no autorizó que cremaran el cuerpo de Mariana “Nadie me preguntó si la iban a cremar. Yo no firmé nada. Yo no ordené nada para que la cremaran, pero fue por cuestiones de tiempo, llegué un poco tarde al velatorio, sólo me dio tiempo de despedirla, y vi que había mucha prisa en sacar el ataúd y llevarse la carroza”, comentó.

Respecto de la denuncia por acoso presentada a las autoridades, prefirió no detallar por sigilo de las indagatorias.

El representante jurídico, Tondopó Hernández señaló que se reunieron con autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) para demandar que se agoten todas las líneas de investigación y se eviten fallas o errores en el debido proceso que pudiera poner en libertad a presuntos responsables.

"Queremos la detención del o las personas que pudieron cometer ese delito, por acción u omisión; no queremos chivos expiatorios, no queremos una investigación de 24 horas ,que mañana se va a caer en el amparo; queremos una investigación real y que haya independencia de la Fiscalía”, exigió el abogado.

De acuerdo con las exigencias a la autoridad ministerial, en la investigación deben integrarse probables omisiones y negligencias de la secretaría de Salud de Chiapas y de la UNACH, que habrían ignorado las denuncias y llamados de ayuda de Mariana.

El cuerpo de la profesionista fue localizado el pasado jueves en la clínica de salud en Nueva Palestina, en la región Selva de Chiapas.

La joven, que residía en Tuxtla Gutiérrez, llegó a esa comunidad de pueblo originario en agosto de 2020, que está adscrita a la jurisdicción sanitaria de Palenque.

La Fiscalía estableció que la causa del fallecimiento fue por asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento, y abrió una carpeta de investigación por feminicidio.

Este martes, cientos de médicos, pasantes, internos y estudiantes marcharon este martes en Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez para exigir justicia para Mariana.