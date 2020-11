'Aquiles' murió tras ser abusado por un hombre; Fiscalía investiga

Colombia.- Un perrito llamado ‘Aquiles’ perdió la batalla debido a las graves lesiones que sufrió al ser abusado sexualmente.

Los hechos se registraron en el municipio de Quinchía, en Colombia, cuando una activista llamada Valentina Guarín Patiño, de la Fundación Animal Estoy Contigo, encontró al animal malherido en la calle y lo llevó a una clínica veterinaria.

A las siete y nueve minutos, Aquiles, nuestro guerrero invencible, dio en mis brazos su último suspiro. Empezó a empeorar rápidamente, y fue imperioso darle un descanso digno. El dolor que siento en mi corazón no lo había sentido antes", expresó Guarín.

Según información del medio local El Tiempo, Aquiles tenía dilatación anal y sangrado, no podía incorporarse al ambiente, presentaba dolor marcado sobre la columna, no respondía a estímulos externos y no controlaba ningún esfínter.

'Aquiles' murió tras ser abusado por un hombre. (Foto: Especial).

Guarín explicó que la denuncia por este caso se presentará en la Fiscalía de Risaralda, pero teme que este caso sea archivado por falta de pruebas concretas como videos o fluidos corporales humanos en el organismo del canino, ya que el hombre usó un preservativo.

Se está haciendo un llamado a la comunidad para denunciar, pues Irra es un lugar muy pequeño, y alguna persona tiene que saber algo sobre él o los abusadores de estos dos pequeños", comentó.

FRG