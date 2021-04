¡Arriesga su vida! Niña defiende a su cachorro de ser atacado por un pitbull

Una niña paseaba con su cachorro en un sector residencial, fuera de una plaza infantil cuando de repente apareció un perro más grande. Nunca se imaginó que pondría su vida en riesgo por proteger a su mascota.

En redes sociales se viralizó el video que muestra el momento en que un salvaje pitbull sin correa, amedrenta contra una niña y su perrito.Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad de la zona.

Al parecer el objetivo del can era atacar al pequeño peludo ya que cuando los alcanzó no lo dejó ir. En ese momento la niña se espantó al ver al pitbull furioso que inmediatamente tomó a su perrito entre sus brazos y corrió hasta que quedaron acorralados por la reja. No le quedó más que soltar al cachorro.

Afortunadamente, dos adultos que se encontraban en el lugar pudieron ver la situación. Se desconoce si son los padres de la menor pero el hombre corre hacia la niña para salvaguardarla y después toma al perrote e intenta abrirle la mandíbula para que soltara al cachorró; mientras la mujer gitó de miedo.

En la escena aparce una tecera persona que ayudó al hombre y tomó al perrito de sus patas en lo que era soltado. El susto no pasó a mayores y el pequeño peludo se encuentra a salvo.

Originalmente, el video fue publicado en TikTok donde ya cuenta con millones de reproducciones. Entre los comentarios se detacan quienes culpan al perro y otros a los dueños, pero resaltan más los que aplauden las agallas de la niña con las que protegió a su amigo.