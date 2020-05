Asesinado a tiros un guardia de seguridad tras solicitar el uso de la mascarilla en una tienda

Sobre las dos de la tarde del pasado viernes, Sharmel Teague acudió a una tienda de descuentos Family Dollar en Flint, Michigan. Llevaba mascarilla, como ordena la política estatal, para evitar la propagación del coronavirus. Su hija, en cambio, iba a cara descubierta. Calvin Munerlyn, de 43 años, guardia de seguridad del local, le advirtió a Teague que su hija debía usar mascarilla. Según el relato de la fiscalía entregado este lunes, los dos adultos discutieron y la mujer se marchó. Volvió a los 20 minutos acompañada de su esposo y su hijo. Este último cargaba una pistola y le disparó en la cabeza a Munerlyn, quien murió. Los tres clientes involucrados en la tragedia han sido acusados de asesinato en primer grado.

Munerlyn, o “Big Duper”, como lo llamaban sus cercanos, vivía con su esposa, sus ocho hijos y su madre. La policía estatal de Michigan arrestó a Teague, de 45 años, pero aún no logra localizar a su esposo, Larry Teague, de 44 años, ni a su hijo Ramonyea Bishop, de 23. “Necesitamos comprometernos como comunidad para hacer lo necesario para mantenernos sanos y pasar juntos la página de esta crisis. Si no [lo hacemos por] nosotros, [que sea] por Calvin Munerlyn, quien perdió su vida innecesariamente y sin sentido", sostuvo este lunes el fiscal del condado de Genesee, David Leyton, en una rueda de prensa.

La nueva política del Estado de Michigan, que registra cerca de 44.000 contagios y al menos 4.135 muertes por la pandemia, exige que los ciudadanos usen mascarillas en lugares públicos cerrados. También es uno de los Estados donde se han visto las protestas más grandes contra el confinamiento, incluso con hombres armados dentro del Capitolio. Cuando “Big Duper” le advirtió de esta norma a Teague sobre su hija -de la que no se ha revelado el nombre, ni la edad, pero sí que es adulta-, la madre le discutió y le escupió al guardia. Este le dijo a la cajera que no atendiera a la mujer, quien finalmente abandonó la tienda. Luego llegó acompañada de los hombres de su familia. “Uno de ellos comenzó a gritarle al señor Munerlyn por no respetar a su esposa”, narró el fiscal. “El otro hombre negro se acercó y le disparó”, continúo.

Cuando llegó la policía Larry y Bishop se habían marchado y Big Duper yacía en el suelo sangrando con una herida de bala en la cabeza. “Según todos los indicios, el señor Munerlyn simplemente estaba haciendo su trabajo para mantener la orden ejecutiva de la gobernadora relacionada con la pandemia covid-19 para la seguridad de los empleados y clientes de la tienda”, dijo Leyton. Los investigadores han accedido al vídeo de vigilancia de la tienda y han hablado con testigos para reconstruir lo sucedido. Una colecta de GoFundMe para la familia del difunto ha recaudado más de 83.000 dólares en dos días.