Asesinó a su hijo para que no viviera en “este mundo lleno de drogadicción”

Chile.- Kimberly Medina ha sido declarada culpable por el Séptimo Tribunal en lo Penal de Santiago, quien en 2018 asesinó a su hijo.

La mujer atacó a su bebé de 1 año y 5 meses, utilizando un cuchillo; ella intentó quitarse la vida, pero fue socorrida y sobrevivió.

Durante el 14 de octubre se dará a conocer la sentencia que Medina deberá cumplir por el delito cometido, informa el medio 24 Horas.

En 2018, Kimberly Medina publicó en sus redes sociales lo que le haría a su hijo.

Mi vida no tiene sentido. Estoy vacía por dentro. Siento que nadie me quiere y no tengo un norte ni un sur [...] hoy, sábado 28 de julio, mi vida junto a la de mi hijo menor Maximiliano terminan", redactó en su post de Facebook.