Así puedes ver tu agenda secreta que te creó Facebook

¿Has perdido tus contactos de teléfono y ahora no sabes cómo los puedes recuperar? No te preocupes, Facebook podría ayudarte a través de una función que no la mantiene tan a la vista.

Sí, se trata de una agenda de contactos de teléfonos que en Facebook está disponible.

Aquí podrás ver los números y correos de tus conocidos, incluso si no los tienes como amigos en Facebook.

¿Cómo puedo llegar a la agenda oculta de Facebook?

Para ello debes dirigirte a Messenger desde tu celular y dar clic en tu foto para que te despliegue el menú de la cuenta.

Posterior a esto, selecciona la parte de Personas y luego Administrar contactos.

Aquí es donde se desarrollará toda la lista de números y correos electrónicos. Asimismo, podrás ver que hay un apartado que se llama Registro de llamadas, la cual se trata de un historial de llamadas que hiciste o los mensajes de texto que enviaste.

Cabe mencionar que Facebook te permite borrar esta agenda pero se volverán a subir en automático si mantienes activa esta función.

Para desactivar la opción de Sincronizar contactos, sólo debes dirigirte al menú de tu cuenta con sólo dar clic en tu foto y luego presionar la opción de Personas.

Aquí te aparecerá la sección de Subir contactos que es donde debes desactivar esta sincronía de agenda.