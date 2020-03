Así son los ‘preppers’, la comunidad mejor preparada para una cuarentena

Hay una comunidad online que mira con calma la expansión del coronavirus. No porque no lo teman, sino porque, llegado el día, tienen su vida preparada para sobrellevar cualquier cuarentena. Son los preppers, el nombre común en inglés de los preparacionistas: grupos que viven preparados para afrontar cualquier posible catástrofe.

La catástrofe en sí, en realidad, da igual. La cuestión es estar preparados. En su código interno, todos esperan el día en que SHTF, que son las siglas de shit hits the fan. Es decir, que la mierda choque con el ventilador. Es decir, el día en que todo reviente.

El coronavirus ha llevado a esta comunidad a su momento culminante desde que Internet les ofrece un lugar de encuentro. Nunca antes se había buscado tanto en Google el término prepper, y eso que tradicionalmente no ha estado ligado solo a catástrofes, sino también a algunos videojuegos. Nada supera su creciente popularidad actual. El foro más famoso de preppers está probablemente en Reddit, una enorme plataforma online que acoge cerca de dos millones de canales de todo tipo de temas. La comunidad de preppers tiene cerca de 140.000 participantes y crece ahora el triple de rápido que hace tres meses.

Evolución de búsquedas globales de "prepper" en Google durante los últimos 5 años.

Los preppers saborean ahora su momento de victoria. Ellos afrontan estos momentos de nervios e incertidumbre relajados, con el botiquín, la alacena y el congelador llenos. No solo lleno, sino perfectamente organizado por fechas de caducidad y calorías. “¿Por qué hay tantos posts riéndose de la gente que corre a los súpermercados a comprar provisiones?”, pregunta un recién llegado a la comunidad en Reddit. “No es más que normal regodeo”, responde un viejo usuario. “Tendrían que haber sido listos como YO. Miremos a todos esos campesinos con sus estantes vacíos. Observo mientras yo me siento en mi trono hecho de cubos de arroz. Postraos de rodillas. Me limpio el culo con máscaras n95”, añade. Las n95 son, de hecho, el modelo más sencillo de mascarillas, que acumulan en sus casas desde hace años. Entre los preppers que acoge Reddit ha surgido incluso una nueva comunidad, más desesperada y acelerada que el resto, los PandemicPreps.

Un paseo por los comentarios de los preppers tradicionales da una rara sensación de calma. Es como llegar atolondrado a un lugar para dar una noticia agobiante e inesperada y que todos ya la sepan. Todos miran al mensajero con cara de amable desprecio: ya saben que ese día llegaría. Es su secreto, guardado en un rincón de Internet. La mayoría de usuarios es estadounidense, donde huracanes, aislamiento, avistamientos de ovnis y otras emergencias han afinado históricamente esa necesidad. Un seguro para tiempos difíciles, es como se definen. Estas son algunas de sus características.

1. Siempre es el momento. La preparación no es el destino, sino el camino. “Cada vez que hay un terremoto, huracán, tsunami o, en el caso más reciente, un virus, este canal se inunda de posts llenos de pánico, diciéndote qué comprar, dónde lograrlo y, sobre todo, cuántas cajas de tal producto están acaparando, y te animan a hacerlo”, escribe un moderador del canal de preppers de Reddit. “Hemos pasado por esto tantas veces en estos años [la comunidad en Reddit se fundó en febrero de 2010] que desde hace tiempo tenemos una política de no hablar de temas de actualidad”, añade.

La calma entre los preppers es estar preparados. Junto al apodo que usan en Reddit para identificarse, algunos añaden el tiempo para el que están preparados: tres semanas, un mes.

El post siempre vigente y el que suele reunir más comentarios es ¿Qué he hecho esta semana para prepararme?. Su reacción es algo así como nos llamabais locos y ahora ¿quiénes son los locos?.

2. El gran enemigo: los acaparadores y sus máscaras. La mayor crítica estos días en el canal es para los acaparadores, que son el antónimo perfecto de los preparadores. Los acaparadores hacen que el precio de las mascarillas se dispare absurdamente o las roban de quirófanos. Nada enfada más a un prepper que ese pánico atolondrado. La sensación real de tensión debe ser constante: la vida es prepararse. Los asustadizos no sirven para el apocalipsis.

Sobre las máscaras ni siquiera hay debate. Los preppers saben que, al menos, necesitan una N95. Las conversaciones de máscaras en el canal tienen otro nivel: “Trabajo en el mundo de la seguridad, y mi favorita es la P100. Todo el mundo corre a buscar las N95, pero yo iré por el súper con mi máscara P100”, dice un usuario. “¿La P100 es mejor que la N100?”, le pregunta otro. “La N100 no es resistente al petróleo. Es la única diferencia”, responde el primero.

3. Este es el peor de todos los pánicos, pero hubo un día en que empezó todo. El afán por las cuarentenas provocado por el coronavirus ha llevado a un grupo de preppers a recordar su primer recuerdo con una amenaza similar: fue el efecto 2000 o Y2K.

“¿Alguien más es lo bastante viejo como para recordar el pánico Y2K? Qué tiempos”, pregunta uno. “Lo divertido es que fue una amenaza real. Solo fue evitada por frikis de todo el mundo trabajando sin parar para que los errores destrozaran todo”, responde otro.

Pero en seguida empiezan las maravillosas historias humanas: “Mi padre se convirtió en un prepper suave por el Y2K, y preparó lo que la familia llamaba afectuosamente el armario Y2K en el sótano donde fue almacenando comida, agua, pilas durante un año. Cuando no pasó nada, dijo: "¿Bueno, al menos tenemos comida y agua para más de 20 años, no? Murió hace unos años y seguimos encontrando sus raciones en el sótano. Papá tenía razón”, explica un hijo orgulloso.

4. Mucha caloría, algo de comida sana y golosinas. Las listas de qué comida comprar de los preppers son de una sofisticación extraordinaria:

“La mayonesa sirve para añadir calorías a cualquier comida. Fecha de caducidad aceptable”, dice uno. “Gran viaje al súper. Tenemos almacenado para 2-4 semanas al confiar exclusivamente en no perecederos, pero quiero aumentar mi stock de comida fresca para evitar tiendas durante las próximas 4-6 semanas”, explica otro.

De ahí, el nivel solo puede crecer. “Lo que yo hago es cultivar todo tipo de verduras saludables y las deshidrato o congelo secas. Espinacas o acelgas ligeramente peladas con un toque de sal marina proporciona toneladas de minerales”, explica otro. Pero no solo eso. La psicología y la variedad es importante. Una recomendación repetida es comprar golosinas para variar la dieta y crecer la moral.

La pregunta sobre la comida estos días ya no es de cantidades, sino de “¿igual debería comprar otra nevera?” Un apartado esencial para los preppers es, por supuesto, qué semillas comprar para el huerto casero.

5. Mucho papel de wáter o un bidé. Una obsesión prepper es el papel higiénico. Algunos europeizados aconsejan el bidé para usar agua en lugar de papel. No hay quien duda de qué harán esos valientes el día que corten el agua.

El debate sobre la píldora anticonceptiva o tampones o copa menstrual también tiene su espacio.

6. Aquí no entra nadie. Una pregunta difícil para la comunidad prepper es quién dejar entrar en tu casa optimizada para sobrevivir cuando llegue el momento. Hay preppers que tienen un mail preparado y actualizado para mandar a los familiares con todas las rutas alternativas para llegar a casa el día del juicio final. Los hijos serán aceptaros, pero ¿más allá? Para eso están las armas preparadas.

“Mi marido oyó a uno de sus compañeros de trabajo decir en público que yo ya sé qué hacer, ir a su casa”, en referencia a la del prepper. Eso es anatema para un prepper. “Mi marido dejó claro que no estamos preparando para su familia, que se espabilen”.

Pero el dilema sigue: “Para que lo sepáis, marcar ese límite no garantiza que no se presenten en casa. Por eso nunca discuto con mis colegas de trabajo mis preparativos. Nunca. Si hay una panda de gente que son tus amigos mientras trabajas en un lugar y luego desaparecen, son solo eso: colegas de trabajo”. No hay nada como ser un prepper para tener las cosas claras.