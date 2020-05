Ataca a sus hijos, uno de ellos murió, tras reclamarle a su esposo por WhatsApp

Nuevo León.- Una mujer le reclamó a su esposo a través de WhatsApp y luego atentó contra sus propios hijos y contra ella misma.

Según Vanguardia, Ana Gabriela descubrió algo y le envió el mensaje a su esposo. Le dijo que atentaría contra la vida de sus dos bebés, Brisa de 5 meses y Leonardo de 1 año y 10 meses.

"No te preocupes, que ya no seré yo y mis hijos un estorbo para ustedes. Recuerda que lo que hice fue por ella, ella me quitó lo que más amé en la vida, tú", escribió la mujer.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en una casa de la colonia Raúl Caballero, en Santiago, Nuevo León.

Al llegar el esposo, encontró sin vida a su esposa y a uno de sus hijos.