¡Atención! Estas son las marcas que hacen ropa desechable según Profeco

México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió a los consumidores acerca de ciertas marcas de ropa que utilizan materiales de baja calidad, lo que ha provocado que la vida útil de sus prendas disminuya cada vez más.

De acuerdo con el reporte, populares tiendas de ropa como Bershka, Zara, C&A, Forever 21, Gap, Guess, H&M, Mango, Pull & Bear, Benetton, Victoria’s Secret, Massimo Dutti, Bestseller, Boohoo, Charlotte Russe, Cotton On, Esprit, Fashion Nova, Five Foxes, Giordano, Meters/bonwe, Missguided, Miss Selfridge, Nasty Gal, New Look, New Yorker, Next, Oysho, Peacocks, PrettyLittleThing o Uniqlo, entre otras, han disminuido la calidad de los productos que ofrecen, lo que obliga a los consumidores a renovar su armario en periodos de tiempo cada vez más cortos.

Cada vez la ropa deja de ser funcional antes de lo esperando, causando que se deseche más rápido. Lo anterior, sumado a las tendencias estilísticas que tienen menor vigencia, hacen que el consumidor se vuelva adicto a comprar ropa que deja de servir cada vez más rápido”, aseguró la institución.

Moda rápida: comprar + usar -, significa usar 1 prenda nueva solo 7 veces y desecharla lo que implica un alto consumo de recursos naturales e insumos químicos, la industria de la moda está entre las + contaminantes del �� 1 camisa de algodón = 2700 litros de agua #FelizLunes pic.twitter.com/jTnGDwTRev — Martha A. Arellano C (@MarthaArellanoC) 9 de diciembre de 2019

De acuerdo con el reporte de El Universal, la Profeco aseguró que la "Fast Fashion", o "moda rápida", es un concepto que busca acelerar el consumo de las prendas, y desecha los clásicos modelos de ventas por temporadas para imponer nuevas tendencias cada seis semanas.

Además, señalaron que buena parte de la industria de la moda ha sido señalada por manufacturar sus prendas en países asiáticos donde la mano de obra es extremadamente barata, además de que utilizan materiales plásticos de baja calidad que causan un gran impacto ambiental.