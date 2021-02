Australia celebra eventos deportivos con más de 4 mil personas

En Australia lo ciudadanos pueden salir sin la necesidad de utilizar cubrebocas. Desde el año pasado cuando inicio se declaró la alerta mundial, este país ha sumado 28 mil 824 casos de Covid-19 y 909 muerte, sin embargo hace unos días celebraron algunos eventos masivos como el A Day in the Drive.

Mientras el mundo sigue confinado por la alta cantidad de contagios de Covid-19, el país de Oceanía es envidiado porque más de 4 mil personas pudieron festejar y ovacionar un partido entre los tenistas Dominic Thiem y Rafael Nadal, quienes tuvieron que pasar dos semanas encerrados antes de convivir libremente.

Las autoridades australianas son muy estrictas con cualquiera que entra a su país, incluyendo grandes estrellas, por eso son un modelo a seguir para otras naciones, pero ¿cómo lo lograron vivir normal en medio de una pandemia mundial? ¿Qué hizo Australia contra la Covid-19? Te lo contamos.

Casos de Covid-19 en Australia

De acuerdo al Departamento de Salud del Gobierno de Australia, hay 59 casos activos en todo el territorio y solo 10 personas están hospitalizadas por coronavirus. En todo lo que va de la pandemia, el país suma 28 mil 824 casos de Covid-19 y 909 muertes. Cabe mencionar que la población total de Australia es de 24 millones de habitantes.

El pasado domingo el ministro de salud anunció que su país había registrado 14 días seguidos sin casos adquiridos localmente. Lo cual no se veía desde el 29 de febrero de 2020.

Fronteras cerradas y estrictos confinamientos

¿Por qué Australia no presenta grandes cantidades de contagios? La clave del país está en sus estrictas medidas de confinamiento y el cierre de fronteras.

Desde marzo de 2020, Australia cerró sus fronteras a turistas internacionales, y se dice que planean seguir con esta medida por todo el 2021, aún cuando la mayoría de sus ciudadanos ya hayan sido vacunados.

Los únicos que tienen permiso para entrar son los ciudadanos, residentes, miembros de familia inmediata, diplomáticos y personas que hayan permanecido en Nueva Zelanda en los 14 días previos del viaje y que cumplan con la cuarentena establecida al pisar Australia.

Todos los que lleguen de otros países deberán pasar 14 días confinados en los lugares que ha puesto el gobierno, sin importar si dieron negativo a la obligatoria prueba PCR 72 horas o menos antes de entrar.

Cuarentena obligatoria ante pequeños brotes

Ante el mínimo brote de contagio, la ciudad es confinada. Para las autoridades australianas es muy fácil detectar esto porque tienen un sistema muy eficaz de rastreo, y realizan pruebas de detección. En la nación se han realizado alrededor de 13 millones de pruebas, en un día pueden llegar a hacer 30 mil.

La más reciente cuarentena la cumple la ciudad de Perth, la cual después de registrar un caso, puso en confinamiento a poco más de 2 millones de residentes por cinco días contando a partir del lunes 1 de febrero.

Australia vuelve a los eventos masivos

En otra época el hecho de que más de 4 mil personas asistieran a un partido de cualquier deporte no hubiera sido relevante para nadie, pero ahora, en plena pandemia mundial el hecho de que Australia y sus ciudadanos puedan hacerlo es increíble.

La semana pasada se jugó un partido entre los tenistas Dominic Thiem y Rafael Nadal, como parte del A Day in the Drive, pero lo importante no es quién ganó, sino que pudieron jugar con público, el cual no tuvo que usar obligatoriamente cubrebocas ni tener sana distancia.

Este partido es la antesala del Abierto de Australia que se celebrará a partir del 8 de febrero, y podrá tener hasta 400 mil espectadores. Todos los jugadores y sus equipo pasan en confinamiento 14 días.