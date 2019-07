Básicos que acaban con tu relación de pareja

Las relaciones de pareja siempre han sido un tema de interés general, las diversas ideas que existen respecto a cómo saber si tu pareja es la indicada, cuáles son los conflictos que llevan a destruir una pareja y qué soluciones se pueden llevar a cabo para resolver los problemas que se dan en una relación amorosa, siempre han estado en la mente de las personas.

De acuerdo a una encuesta realizada por el portal especializado en temas de sexualidad sexyconfidence, se encontró que el 23% de las mujeres no son felices en sus relaciones, pero continúan en ellas porque les es difícil cortar los lazos y seguir adelante, ¿te ha pasado?

“El amor y las relaciones de pareja se han convertido en un sistema de creencias y mitos que ya no encajan con la actualidad y la realidad que vivimos, ya que el ser humano está en constante cambio, por ejemplo, creer que si en una relación de pareja se termina el apasionamiento de estar enamorados es mejor terminar o que el romanticismo de los primeros meses de una relación debe perdurar para siempre, son creencias limitantes que nos impiden crecer”, detalla la Dra. Nilda Chiaraviglio, psicoterapeuta de relaciones de parejas, sexóloga y especialista en diversidad sexual.

Por esta razón y con el fin de identificar qué destruye una relación y qué la ayuda a construirse y fortalecerse, la psicoterapeuta de relaciones de parejas engloba en 3 áreas los destructores y los constructores de la pareja:

Destructores:

1. Violencia: que engloba toda agresión física, verbal, mental y psicológica que afecta el desarrollo del individuo.

2. Control: aquí se encuentran los celos y traiciones, la rigidez y las instrucciones, todo eso en lo que yo no estoy de acuerdo, pero que realizo por “complacer a mi pareja”.

3. Falta de desarrollo personal: el cual se da por culpas, miedos y vergüenzas, que no son más que las formas en las que se presenta la irresponsabilidad de los individuos por no asumir la consecuencia de sus actos y decisiones.

Constructores:

1. Autoconocimiento y conocimiento de la pareja: aprende a saber qué es lo que quieres, por ejemplo, te has hecho la pregunta, ¿cómo amo yo? ¿qué necesito yo para sentirme amado o amada? y ¿cómo ama mi compañero? ¿qué necesita mi pareja para sentirse amada?

2. Proyectos personales y calidad de vida: encontrar los proyectos y actividades que te hagan sentirte feliz y mejoren tu forma de vivir, recuerda que cuanto más crezcan los proyectos individuales más puede crecer el proyecto de pareja.

3. Ser adulto: tomar responsabilidad de tus acciones y dejar de responsabilizar a los padres por cómo eres hoy.

Ahora que ya conocemos lo que destruye y construye a la pareja, es importante saber las soluciones que existen y hay dos que son fundamentales de acuerdo con Chiaraviglio:

⦁ Autoconocimiento: en este punto, la experta se refiere a aprender sobre nosotros mismos, qué es lo que nos gusta y lo que no, lo que deseamos en una relación de pareja y lo que no quisiéramos vivir, “recordemos que uno se empodera cuanto más se conoce, ya que te comprendes más y te respetas”, menciona.

⦁ Educación: aprender a conocernos, así como a nuestra pareja, saber cuáles son nuestros conflictos en la relación y cuál es su origen es un tema que requiere de preparación, guía y mucho estudio, por lo que tomar diplomados, cursos y talleres sobre amor, sexualidad o relaciones de pareja es una excelente opción para encontrar las respuestas y soluciones a muchos problemas, “al ser seres sexuados no podemos separar la sexualidad de todos las otras áreas que conforman nuestra vida; si está mal nuestra sexualidad lo más probable es que otras áreas también lo estén, por eso es tan importante trabajar en ella y romper con los sistemas de creencias que no nos dejan avanzar”, complementa.

De acuerdo con cifras del portal The Association of Marriage and Family Therapists de EU, 3 de cada 4 parejas que acuden a terapia, talleres o cursos para entender y encontrar las razones del por qué su relación no está funcionando, admiten una mejoría en su relación.

“Es por ello que es tan importante aprender sobre nosotros y cambiar esas creencias culturalesacerca del amor las cuales solo nos limitan, porque gracias a los diplomados y cursos que imparto he podido darme cuenta que la carga cultural y los estereotipos que nos han inculcado acerca de la pareja y del amor, son uno de los más grandes enemigos que nos acechan y afectan nuestra vida y relaciones”, finaliza la Dra. Nilda Chiaraviglio.