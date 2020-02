Bautiza una cucaracha en un zoológico, con el nombre de tu ex

Para muchos, el 14 de febrero no es precisamente el Día del Amor y la Amistad. Puede no significar nada o puede ser el recordatorio de que se tiene el corazón roto o un muy mal recuerdo.

Para quienes viven el desamor en estos momentos y, además, tienen sed de venganza, por cinco dólares, el Zoológico de San Antonio Texas les da la oportunidad de descargar su ira bautizando a una cucaracha con el nombre de su expareja durante el evento “Cry me a Cockroach”. Más adelante, el susodicho bicho será el suculento manjar de algún animalito.

"Rata de dos patas, te estoy hablando a ti..."

Ahora que, si el odio es aún mayor, y una cucaracha no parece estar a la altura de las circunstancias, también es posible bautizar a un roedor con el nombre del ex o de la ex por 25 dólares, mismo que también servirá para alimentar a un reptil del zoo.