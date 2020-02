Betza desapareció cuando iba a cortar su relación

Una noche antes de desaparecer, Betzabeth Sierra Pérez le comentó a su mamá que José Carlos “N”, su pareja, se comportaba de forma “extraña”: “me dijo que mucha gente iba a buscarlo por las noches y ya no la dejaba salir de la casa”.

Hace nueve meses que la joven de 20 años no se comunica con su familia. Aunque las autoridades del municipio de Cortazar, Guanajuato, no han apoyado en su búsqueda, sus padres no pierden la esperanza de encontrarla.

La vieron por última vez el 8 de mayo de 2019. Para ese momento, Betza ya había decidido separarse de José Carlos, con quien vivía junto a su hija, desde hacía mes y medio. Por esos días, a Betza se le veía enferma y desmejorada. De un día para otro, el hombre de 25 años prohibió a la técnica en control de vectores, trabajar. Tampoco le permitió cursar la prepa abierta los sábados.

La noche del 7 de mayo, Betza rompió el silencio. Se quedó a dormir con su hija en casa de sus papás y les dijo que abandonaría a Juan Carlos porque pensaba que estaba “metido en algo”.

“La tenía amenazada. Le dijo que si no regresaba con él, los que íbamos a pagar éramos nosotros”, comenta su mamá.

Al otro día, Juan Carlos fue a buscarla. Betza tomó a su hija y salió de la casa. Ésa fue la última vez que su mamá la vio. A la 1:00 de la tarde, la chica llamó por teléfono a su hermana para pedirle que cuidara a su hija: “te la encargo tantito”, le dijo antes de entregarla con todo y pañalera.

Esa tarde, testigos afirman que la vieron en una moto con Juan Carlos, pero desde ese momento nadie la volvió a ver. Aunque los padres iniciaron la denuncia por desaparición, en la Agencia No. 1 de Cortazar no investigaron las imágenes de las cámaras por donde pudo haber transitado: “El expediente está vacío salvo la ‘solicitud de atención a diferentes dependencias’ para buscarla”, afirma su mamá.

Tampoco acudieron a la casa donde vivían Betza y José Carlos, sellada por la investigación. La madre del hombre sacó todas las cosas y la rentó: “Al rato aparecen”, les dijo a los padres.

Las autoridades han ignorado el riesgo en el que se encuentra la familia de la joven, quienes han recibido llamadas de extorsión, pidiendo sumas de dinero a cambio de su hija.