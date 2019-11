Bigote femenino se vuelve tendencia de belleza

Vivimos en una era donde todas las bellezas cuentan. No importa cuál sea tu silueta o cómo sea tu melena, todas las mujeres son hermosas y no somos nadie para juzgar a los demás por su apariencia, sobre todo si se trata de los vellos – y más de los vellos faciales. Sin embargo, hay mujeres que prefieren cuidar y arreglar el vello facial tanto como si lo hicieran con su pelo. Cejas, bigote, vellitos de bebé en las mejillas, barbilla, patillas, etc, son tan solo unos ejemplos.

Es común encontrar en redes sociales movimientos como el “Movember” o el “No Shave November”, el cual alienta a los hombres a dejarse la barba y el bigote durante este mes para recaudar fondos y ayudar a las investigaciones para combatir el cáncer de próstata. Sin embargo, en cuanto se tocan temas de este tipo en el caso de las mujeres, el estigma está presente. La belleza femenina, contraria a la de los hombres, siempre ha buscado pieles "limpias", lampiñas y sin ningún rastro de vello corporal en él y, pensar que el Movember no aplicaba a nosotras, había sido regla todos los años… hasta ahora.

Según el sitio de noticias Refinery 29, la conversación de las mujeres en temas de vello facial había sido apartada hasta este año. Y todo esto se lo debemos a Billie, una marca estadounidense que ha creado la primera campaña publicitaria de rasuradoras femeninas y que, para este mes de “No Shave November”, ha enseñado una enorme lección a todas nosotras: algunas mujeres también tenemos bigote y eso no demerita nuestro valor como persona o nos hace menos bellas.

Sin duda te estás preguntando: ¿cómo se puede comunicar todo esto sin que haya alguien que se burle? Pues bien, la respuesta es sencilla: a través de fotografías de moda hay que enseñarles a todos, incluyendo a mujeres, que el bigote femenino es real y que es una decisión individual quitarlo o no. La firma, entonces, se ha puesto en marcha y ha lanzado lo que promete ser una de las campañas más polémicas y poderosas del año, en la que le da oficialmente la bienvenida a las mujeres al “Movember” y a comenzar a normalizar el vello corporal entre nosotras.

Por ello, la marca también ha lanzado un pequeño clip, en el que vemos a mujeres como nosotras que muestran sus métodos infalibles para quitarse el bigote, los cuales van desde banditas de cera, hasta láser y rasuradoras. Al principio del video, las mujeres dicen: “Tenemos un anuncio importante que hacer, las mujeres también tienen bigote”. Y continúan declarando: “El mundo quizá no lo haya notado porque pasamos por mucho para esconderlo. Lo hemos escondido toda nuestra vida. Pero ¡sorpresa! Lo tenemos.” Al finalizar, culminan con esta frase: “porque un bigote es un bigote y no deberíamos dejar que los más cool se desperdiciaran”.

Con esto, Billie contribuye a que aceptemos y normalicemos cualquier tipo de vello facial y corporal. Y tal como lo dijimos al principio, no somos nadie para juzgar cómo es que arreglas tu cara; sin embargo, es importante reconocer que si quieres deshacerte de tu bigote está bien y, si deseas dejarlo, también está bien. Con este movimiento, la empresa donará todas sus ventas (estimadas, según Refinery29 a 50 mil dólares) a la fundación Movember, que apoya a investigaciones sobre el cáncer de próstata, testicular y salud mental como prevención de suicidios para hombres.

Según declaraciones para Refinery 29, Georgina Gooley, co-fundadora de Billie, “Las mujeres están optando por dejar crecer su vello, como lo mismo pasa con los hombres quienes deciden si rasuran su barba, o no” y añadió: “Como podemos notar, nuestra sociedad acepta cada vez más que las decisiones sobre nuestro cuerpo no deberían ser impuestas y gracias a esto ahora vemos más tipos de cuerpo, pelo y ahora ya no nos sorprende ver este tipo de cosas”.