Bombero voluntario va al cajero para cobrar mil 700 dólares y tenía 8 millones

Estados Unidos.- Un bombero voluntario identificado como Charles Calvin se llevó tremenda sorpresa después de acudir a un cajero automático local para ver si había recibido el cheque de estímulo del gobierno de $ 1,700 dólares que estaba esperando.

De inmediato, se dirigió a un empleado de la gasolinera donde estaba el cajero automático para preguntar si había algún problema con el cajero, pero no se habían informado problemas, por lo que decidió acudir con un amigo que es policía.

Cuando lo miró, dijo: ‘¿Mier..., tienes 8.200.000?’ Yo digo, ‘No, no tengo esa cantidad de dinero en mi cuenta’. Él dice: ’Bueno, no lo toques. Si está ahí, no lo toques. Llama a tu banco el lunes por la mañana”, platicó.