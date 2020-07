Bote choca con ballena y tres personas resultan heridas en Alaska

Tres personas resultaron lesionadas luego de que el bote turístico en el que viajaban chocó contra una ballena jorobada en cerca de la isla de Coghlan, en Alaska.

A través de un comunicado, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó que el accidente ocurrió en la región de la Bahía de Auke, al norte de Juneau, el pasado 27 de junio.

Luego de chocar contra la ballena, el barco regresó a la costa, ya que tres de las personas que se encontraban a bordo tenían lesiones de gravedad. Entre los heridos se encontraba un residente local y dos de otros estados.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional Bartlett, en Alaska. Dos personas fueron dadas de alta al poco tiempo pero la tercera tuvo que ser trasladada al Centro Médico Harborview de Seattle, por sus heridas.

Según la información que dieron los tripulantes, la ballena emergió del agua frente al bote, de manera inesperada, y el conductor no logró esquivarla, lo que provocó que se impactaran contra ella.

Sobre el estado de salud del animal involucrado, NOAA indicó que no ha recibido reportes sobre alguna ballena herida o muerta cerca del lugar del choque.

No obstante, alertó a todos los operadores de botes de la región a tener precaución al navegar, ya que en el verano es común la presencia de ballenas en el sureste de Alaska.

