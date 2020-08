Brayan tiene 9 años y cada 6 meses es operado de la columna, vende chicharrones

Cada seis meses el pequeño Brayan, de nueve años, acude a la Ciudad de México, al hospital Shreiner, para someterse a una cirugía de columna, pues desde que tenía la edad de dos años los médicos le diagnosticaron escoliosis infantil hepática.

Esta enfermedad causa en el pequeño, originario de Tejalpa, Jiutepec, que su columna se desvíe y que altere toda su estructura, así que debe ser sometido a terapia para introducirle dos barras de titanio que corrijan este mal.

Sin embargo, acude cada seis meses o a veces antes, ya que conforme va creciendo deben cambiarse los dos soportes hasta que su crecimiento se detenga. Mientras tanto, ayuda a su mamá vendiendo semillas y chicharrones.

“Me siento bien, ya casi no me duele nada y ya me está cerrando mi herida. Mi cumpleaños es el 16 de septiembre y quiero una tablet, pero para hacer mis tareas, a ver si me pueden apoyar y una piñata por favor”, pidió el pequeño, quien también sueña con poder correr y jugar futbol algún día.