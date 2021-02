COVID: Nuevos datos encontrados en Wuhan

Investigadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se encuentran estudiando el virus en la ciudad de Wuham, informaron que han obtenido nuevos datos, y no descartan la posibilidad de que el Covid-19 haya surgido en un laboratorio.

Este grupo de expertos señala que es clave para la comunidad científica determinar el origen de la pandemia, por lo que tras meses de negociaciones, 14 expertos internacionales llegaron a Wuhan el pasado 14 de enero, para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el coronavirus.

Esta misión de la OMS no ha sido sencilla, pues, en primer lugar, su llegada a Wuhan no fue bien recibida. China se resistía a esta investigación, pues no quiere ser señalada como “culpable” por este grupo de expertos.

Por lo anterior, las actividades de la misión de la OMS están controladas por las autoridades y la prensa internacional ha sido vetada, pero ello no ha impedido que se conozcan algunos detalles importantes de la misión.

Expertos de la OMS visitan mercado de Huanan

El doctor Peter Daszak, quien forma parte de este grupo de expertos, indicó que han tenido acceso a material valioso que podría ayudarlos a buscar la dirección correcta sobre este virus.

En entrevista para el sitio británico Sky News, Daszak indicó que han recopilado información importante en el mercado de mariscos de Huanan, donde habrían surgido los primeros casos de Covid-19.

En un inicio, las autoridades chinas señalaron a este mercado como el lugar donde el patógeno dio el “salto” hacia los humanos, sin embargo ahora se considera que tal vez aquí no surgió el virus, sino que solo se trató de un lugar de contagio masivo.

Daszak explicó que entraron al mercado a mirar por su cuenta, a hacer preguntas; además se reunieron con gestores del lugar y vendedores, con personas que recogieron muestras del suelo del lugar, que luego dieron positivo a Covid-19.

Pese al secretismo que hay sobre las conversaciones que mantiene el grupo de expertos en la OMS en China, Daszak afirma que los científicos de aquel país, que investigan el origen de la pandemia por su cuenta, estpan compartiendo información que no se había visto antes y que son muy abiertos al hablar de todas las posibilidades del surgimiento de SARS-CoV-2.

El científico indicó que todas las teorías sobre el origen del virus siguen vigentes, incluida la que señala que salió de un laboratorio de China.

Expertos de la OMS visitan Instituto de Virología de Wuhan

La misión de la OMS también acudió al Instituto de Virología de Wuhan (IVW) al que el gobierno de Donald Trump vinculó el origen de la pandemia, asegurando que tenía "pruebas" de ello.

La visita a este lugar duró cuatro horas y se trató de un encuentro “extremadamente importante con el personal”.

Hay que destacar que este instituto cuenta con varios laboratorios de seguridad, donde los investigadores trabajan con coronavirus y poseen una de las colecciones de cepas más grandes del mundo.