Cae por ventana mientras tomaba selfie y lo multan por violar cuarentena

Rusia.- No son pocas las personas que han sufrido terribles accidentes mientras tomaban una selfie para sus redes sociales, pero aunque este hombre logró salvar su vida, no pudo escapar de una multa por violar la cuarentena ordenada ante la epidemia de coronavirus.

Los hechos ocurrieron en Moscú, Rusia, donde un hombre de 36 años cayó por la ventana de un piso 15 mientras se tomaba una selfie.

Una mujer que estaba con él logró atraparlo justo antes de que cayera al suelo y por casi 15 minutos lo estuvo sosteniendo para evitar su muerte, mientras esperaban que llegaran los cuerpos de emergencias.

¿Por qué lo multaron?

El hombre contó a un noticiero ruso que aunque estaba feliz de que hubieran salvado su vida, había recibido una multa por haber violado la cuarentena ordenada para evitar contagios de Covid-19.

Sin embargo, la razón de la multa no fue solamente por haber caído por la ventana, si no porque se descubrió que no vivía en el departamento del que cayó y que estaba de visita en casa de una amiga.

De acuerdo con ABC España, Moscú es el foco principal de coronavirus en Rusia, donde se han registrado 15,770 casos positivos de Covid-19.