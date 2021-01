Camillero del ISSSTE renuncia y quema su uniforme por no recibir vacuna COVID

Un camillero suplente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), renunció a su trabajo y quemó su uniforme luego de no recibir la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

En un video que circula en redes sociales, el empleado, identificado como Daniel Guadarrama, denunció que a pesar de estar en la primera línea de batalla contra la panademia del coronavirus no le fue aplicada la dosis.

En la grabación también lamentó que no valoraran su trabajo y que gente detrás de un escritorio sÍ haya recibido la vacuna contra el COVID-19.

Estuve trabajando desde que empezó el COVID con la ilusión de que el día de mañana me ganara el derecho a una vacuna y de ver ayer compañeros que realmente estuvieron atrás del escritorio y ver que no lo valoran a uno como suplente, desde hoy dejó de trabajar en el ISSSTE, me quitó la camisa”, explicó en el video.