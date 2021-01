Canadá pedirá prueba negativa de Covid-19 a todos los viajeros

A partir de mañana, 7 de enero, para entrar a Canadá todos los viajeros internacionales deberán presentar una prueba negativa de Covid-19. Esta medida fue anunciada el 31 de diciembre de 2020 por el Ministerio de Transporte del país norteamericano.

La norma aplicará para todos los pasajeros mayores de cinco años, cuya prueba individual deberá presentarse a la aerolínea correspondiente antes de abordar un vuelo hacia Canadá. Serán válidas únicamente las pruebas PCR realizadas hasta 72 horas antes del viaje.

Pero la prueba negativa de Covid-19 no será el único requisito necesario para entrar a Canadá. Aunque el viajero presente el documento y su estancia sea autorizada, deberá cumplir con una cuarentena total de 14 días. Violar esta ley puede ser castigado con hasta seis meses en prisión y/o 750 mil dólares canadienses en multas.

Cabe mencionar que algunas provincias pueden tener medidas adicionales para los viajeros extranjeros.

La cuarentena para ir a Canadá

Esta medida ha sido válida desde hace meses. Todos los viajeros deben mostrar sus planes de cuarentena ante la autoridad correspondiente mediante la aplicación ArriveCAN y, si los planes no son viables, el periodo de 14 días se cumple en una instalación de gobierno.

Un lugar de cuarentena tiene que cumplir con requisitos como estos:

-Que en el lugar no haya contacto constante y cercano con otras personas que no están cumpliendo la cuarentena. Al menos debe poder cumplirse la sana distancia y haber baños separados.

-Que en la casa no haya personas de grupos de riesgo.

¿Quién puede viajar a Canadá?

Actualmente la mayoría de los viajeros internacionales, a excepción de los estadounidenses, no pueden acceder al país aunque tengan visa o eTA (permiso que nos piden a los mexicanos y otras nacionalidades), debido a la pandemia de Covid-19.

Pueden viajar las personas que cumplan con uno de los siguientes requisitos:

Tener un familiar que resida de manera permanente en Canadá.

Estar autorizado por la Public Health Agency para viajar con el propósito de dar asistencia y apoyo a una persona críticamente enferma o atender a un funeral.

Ser trabajador por temporada, estudiante (es necesario revisar si aplica), pasajero en tránsito, diplomático, miembro de una tripulación aérea, proveedor de servicios esenciales o personal de salud en apoyo durante la pandemia.