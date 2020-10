Captan a mujer paseando a tigre de bengala en calles de Sinaloa

Sinaloa. Una adolescente fue captada en un video, viralizado en redes sociales, paseando a un tigre de bengala con una correa en su cuello, en el municipio de Guasave.

El conductor de un vehículo, quien trasladaba a la persona que grabó el momento en que el felino es paseado por la mujer, comentó sorprendido: “mira loco, en Guasave la gente sale a pasear con un tigre”.

El chofer, al emparejarse a la joven, en tono de broma le dice “a ver el perro ese, no come o qué”. La joven responde "no".

En la breve plática, la mujer le refiere que otro felino más chico está en su casa.