Hermosillo.- Tras hacerse viral un video donde uno de los policías asignados a la patrulla 169, presuntamente recibe 200 pesos de parte de un adulto mayor para no ser infraccionado, la alcaldesa de Hermosillo dijo estar sumamente molesta por el posible caso de corrupción.

Célida López dijo que ordenó una investigación para que se esclarezcan los hechos de manera urgente.

A pesar de que en el video no se observa el dinero que supuestamente recibieron los policías, Célida López aseveró: “Si en mis manos estuviera la decisión, yo inmediatamente separaría a los elementos de la policía implicados”.

Reveló que estarán sujetos a investigación los dos policías abordantes de la patrulla y no solamente el que presuntamente recibió el dinero.

“Debemos atrevernos a no ser parte y a denunciar, debemos presentarnos ante el juez y señalar, esto puede cambiar no podemos claudicar. Nuestra condición humana nos exige a corregir. Todos estamos llamados a ser mejores”, aseveró.

En la reunión con periodistas del Colectivo Corsas, la presidenta municipal reveló que al momento cuatro policías están sometidos a proceso por distintos casos en la Comisión de Honor y Justicia.

Refirió que no hay razón para incurrir en actos de corrupción ya que la mayoría (608) tiene nivel de Policía Tercero con sueldo de 13 mil 500 pesos mensuales.

Ante la Comisión de Honor y Justicia

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que tras los señalamientos en redes sociales respecto a dos elementos de Tránsito Municipal por pedir dinero a un ciudadano, se inició proceso administrativo para determinar la responsabilidad de los efectivos en base a las investigaciones hasta llegar a sus últimas consecuencias.

Comunicó que desde inicios de la presente administración se ha combatido constantemente la corrupción en la corporación a la par que se ha buscado dotar a los elementos de los equipos y vehículos necesarios para el correcto desempeño de su deber, por lo que hechos como los que presuntamente señalan en las mencionadas publicaciones no serán tolerados en la corporación.

“Por lo anterior, estos efectivos serán sujetos de un proceso por parte de la Comisión de Honor y Justicia, misma que determinará la posible responsabilidad de los agentes y dictará las resoluciones a seguir según sea lo conducente”.

Denuncia en video

Una mujer que atestiguó los hechos video grabó el momento en el que la persona de la tercera edad llamó al policía a la cabina de su camioneta para una supuesta entrega de dinero.

En tanto, aclaró que el viejecito se hizo del dinero pidiéndolo prestado para evadir el acoso policiaco.

Dijo: “Este señor tuvo que entrar a la tienda a pedir 200 pesos prestados para darle de mordida a esta gente (policías). Es la patrulla 169 y son dos individuos que no les interesó.

"Aquí está el otro, aquí esta el otro, ahí se lo está dando (dinero). Y el señor me dijo, yo lo ví desde que lo pararon, 'no me meta en problemas'".

“Ya sobra, sobra, y basta a ellos (policías) no les interesa si estás cumpliendo la ley, lo que quieren es sacar para los tacos de la mañana”.

“Siempre que veo a un policía no le interesa la seguridad de la comunidad, lo que quieren es irse muy a gusto”.

“Ahí va! ahí va!, muy a gusto el lépero y ahí lleva ya los 200 pesos que le quito a este hombre”.