Captan nombre de AMLO entre los apuntes de Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitó este miércoles una sección del muro fronterizo que se encuentra en los límites de Estados Unidos y México. En esta visita se le observó con un papel, que al estirar, se logró fotografiar y leer su contenido.

Reuters y AP lograron capturar los apuntes que se encontraban en el papel que llevaba el presidente Donald Trump en una foto, donde se alcanza a leer el nombre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

También se ve anotado, en la parte superior del papel “México, wall, Supreme Court, Guatemala, Honduras, El Salvador", entre otras cosas.

También se alcanza a leer en la hoja: “The Border Is New Closed, Catch And Release Is Over; Wall Is Going Up Fast… No Illegally You Will Be Sent Home… Out message to illegal border crosses is simple: Do noy pay a coyote. Do Not”

(La frontera de nuevo esta cerrada, la captura y la liberación han terminado; el muro está subiendo rápido… No ilegales, serán enviados a casa… nuestro mensaje de salida a los ilegales que cruzan la frontera es simple: no paguen a un coyote. No lo hagan).

Este miércoles, el presidente Donald Trump visitó la frontera entre México y Estados Unidos, en el estado de California, en donde dijo que su país aún se encuentra en emergencia nacional con respecto a la seguridad fronteriza, y advirtió que si el gobierno de México deja de apoyar con la retención de migrantes ilegales, se impondrán aranceles a los productos que vayan de México a EU.