Casera corre a enfermero de su vivienda por temor a Covid

Sonora.- Aunque las autoridades ya pidieron a la ciudadanía evitar ataques contra el personal del sector Salud, esa solicitud parece no haber sido entendida por todos, puesto que ahora un enfermero tuvo que recurrir a las redes sociales para encontrar un lugar dónde vivir.

Iván Portillo es enfermero y través de Facebook contó a sus amigos que lo habían corrido de su departamento debido a su trabajo. La arrendadora de su antigua vivienda le avisó de la decisión por WhatsApp.

El joven contó que el pasado domingo 26 de abril fue notificado por su casera para que desalojara el departamento que rentaba en la segunda planta de una vivienda en la ciudad, debido a que los dueños consideraron que podía ponerlos en riesgo.

Detalló que a la mañana siguiente después de laborar se presentó con la persona del alquiler para explicarle las medidas de seguridad que se aplican en el hospital donde trabaja y las que él mismo realiza; sin embargo, la decisión estaba tomada y fue irrefutable.

Dijo que la gente debería pensar más antes de tomar esas decisiones, porque hay colegas que no sólo fueron lastimados en el aspecto emocional, sino también en el físico al haberles aventado agua caliente.

La publicación de Iván tuvo muchas muestras de apoyo y varias personas le ofrecieron un espacio dónde quedarse por el tiempo que dure esta emergencia sanitaria. Finalmente decidió hospedarse en la casa Héroes con Bata.

Este lugar, en Hermosillo, recientemente fue abierto con el apoyo de un grupo de familias sonorenses y de empresas locales que habilitaron una casa como albergue para trabajadores de Isssteson y del sector Salud en general, que tienen la necesidad de cumplir un autoaislamiento ante la contingencia por el Covid-19.

Se trata de un espacio amplio y preparado para dar cabida a más de 30 mujeres y hombres profesionistas de la salud, como el caso de Iván Portillo Araujo, enfermero originario de Chihuahua que labora en Hermosillo, y dos camilleros del instituto.

Ya conocí a los que están aquí como encargados [de la casa Héroes con Bata] y se me hizo muy buena onda lo que me han estado platicando, aparte la casa me pareció muy bonita”, relató el trabajador.