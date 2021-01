Causa polémica regidora de Acapulco por presumir vacuna contra Covid

Chilpancingo, Gro.- La regidora de Morena en Acapulco, Patricia Batani Giles, recibió la vacuna contra Covid, sin estar en la primera línea de atención en la pandemia.

Batani Giles publicó en sus redes sociales una fotografía donde muestra el momento en que una enfermera le aplica la vacuna en el Hospital General de El Quemado, en Acapulco.

Finalmente ya, y vamos por la 2da. Dosis en 21 días. Gracias compañeras enfermeras del Hospital general del Quemado. Gracias mi estimada Lily. Ni me dolió la vacunación jajajaja [sic]", escribió en sus redes sociales.

La funcionaria bajó de sus redes sociales la publicación luego de recibir varias críticas.

Hace unos días, el órgano interno de control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que cesará a los directivos del hospital de Acapulco que se aplicaron la vacuna contra Covid-19, pese a no estar en la primera línea de atención de pacientes afectados por el virus.

En un comunicado, informó que la directora administrativa del ISSSTE de Acapulco, Liliana Hernandez Pinzón y su chofer; el subdirector Médico, Oscar Escalera Del Valle; el jefe de mantenimiento, Alejandro Gómez Islas; el recursos humanos, José Luis Rendón, así como el de servicios generales se aplicaron la vacuna, cuando la indicación era que solo personal médico que está atendido a personas contagiadas por el virus lo hicieran.

No permitiremos el influyentismo en esta institución y no volverá a pasar lo mismo, se procederá contra los funcionarios que no respeten los lineamientos", dijo el director del órgano interno José Febo Trujeque.