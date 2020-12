Celebran cumpleaños de abuelito y 13 se contagian de Covid-19

Estados Unidos.- Al menos 13 miembros de una familia dieron positivo a coronavirus (Covid-19) después de acudir al festejo número 99 de un hombre.

Los hechos se registraron en St. Louis, Missouri, Estados Unidos, cuando a pesar de las medidas de contingencia, familiares viajaron a la ciudad para festejar Ralph Goldsticker.

Tras el festejo, desde el hombre de 99 años hasta un sobrino nieto de 3 años, dieron positivo a Covid-19 y están luchando contra la enfermedad, afortunadamente todos están en recuperación desde casa pues no se ha agravado el virus.

Larry comentó que cree que después de todas sus precauciones, uno o más de ellos contrajeron el virus mientras viajaban.

Nadie estaba por delante de los demás. No sabemos de dónde vino… Todos llegamos de nuestros distintos lugares. La mitad de nosotros nos alojamos en un hotel, luego estuvimos en la casa de mi hermano que vive en St. Louis o en la casa de mi padre. La única vez que nos fuimos, salimos el sábado por la noche. Teníamos una habitación privada".

Cuando Goldsticker regresó a casa, los síntomas comenzaron casi de inmediato, a su vez, dice que infectó a su esposa, quien no viajó a St. Louis con él y sus tres hijos.

Por doloroso y difícil que sea, no vale la pena correr el riesgo… Pensamos que estábamos siendo inteligentes y no lo estábamos consiguiendo al 100%. Tuvimos mucha suerte. Está en todas partes. Simplemente no lo sabes. Así que sé inteligente, sé seguro y mantente saludable”, finalizó el hombre.