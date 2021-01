Ciclista recorre 5 km para devolver una cartera y lo recompensan con un auto

Estados Unidos.- Un guardia de seguridad identificado como Aina Townsend decidió recorrer 5 kilómetros en su bicicleta para devolver una cartera perdida de una mujer.

Aina Townsend, que labora como guardia de seguridad en un supermercado en Hawái, Estados Unidos, contó para el medio CNN que había hallado una cartera olvidada en la tienda por lo que al terminar su turno decidió ir en bicicleta a la casa de Chloe Marino para entregarla.

Al recibirla, la mujer decidió darle una pequeña recompensa por devolver la cartera, sin embargo, el hombre se negó.

Él dijo, 'no, no, no, sé cómo es, solo quería devolverlo antes de las vacaciones'... Fue humilde, amable y se desvivió solo para hacer un bonito gesto”, explicó Gray Marino, esposo de Chloe.