Cinco recomendaciones para luchar contra el estrés y la ansiedad

Está por demás decir que vivimos en una sociedad frenética, llena de actividades hasta en los fines de semana. La tecnología nos tiene conectados 24/7 y la competencia profesional nos mantiene ocupados todo el tiempo. Es más, hasta los niños salen del colegio y van directo a sus actividades extracurriculares. ¡TODOS corremos TODO EL TIEMPO!Frente a esto, ¿te gustaría, este fin de año, hacer un ALTO TOTAL para quedarte en casa y hacer lo que verdaderamente te gusta? Entonces estás listo para hacer nesting.

Nesting es una tendencia que en los años 90 se llamó Cocooning y consistía en quedarse en casa a hibernar como un oso para combatir el estrés y la ansiedad. Nesting, que proviene de “Nest” y significa nido, va más allá de no hacer nada. Consiste en quedarse en el nido, o sea en tu casa o departamento bajo una regla básica: HACER LO QUE TE GUSTA SIN PLANIFICAR. Más o menos es eso que los italianos identifican como “dolce far niente”, o sea, el gozoso arte de no hacer nada, solamente que en tu hogar.

¡Todo un reto! Porque no se vale hacer listas ni calendarios y mucho menos sentir culpa. Es atender a tus quieros: quiero hacer, o no, pero bajo 7 principios:

Hacer lo que te gusta

Pero que sea relajante

Sin planificar

Sin prisas

Puedes no terminarlo

Puedes aburrirte; y

Mejor si es en compañía

Te sorprenderá lo difícil que es no planear, pero sobre todo, lo importante que es NO HACER NADA para tu cerebro, que en ese momento activa toda una red de cableado neuronal relacionado

con la introspección o la memoria autobiográfica.

En su libro, “Entrena tu cerebro”, Martha Romo recupera la investigación de los científicos del Spanish Resting State Network (SRSN) y explica que los circuitos de la atención y de no hacer funcionan de la siguiente forma: “si activamos la atención, desactivamos la introspección y viceversa, son dos circuitos cerebrales que no pueden funcionar a la vez”.

Ahora entendemos por qué “Einstein vio la solución para la teoría de la relatividad mientras paseaba de camino al trabajo con un ingeniero amigo, o que a Bohr se le encendió la bombilla sobre la estructura de los átomos cuando contemplaba una carrera de caballos”, relata la pedagoga, profesora universitaria y especializada en neurociencia.

Ahora bien, como la motivación te hará pensar en actividades fuera de tu hogar, los expertos en didáctica de Babbel, la app más eficaz para aprender idiomas, recopilaron actividades que gracias a la tecnología te permitirán descubrir nuevos gustos y desarrollar nuevas habilidades mientras te encierras en tu hogar y lo conviertes en zona de máximo confort.

1) Motivación cultural

¿Despertaste con motivación cultural? No tienes que viajar a París para ir al Museo de Louvre o la Torre Eiffel, hoy puedes hacer recorridos virtuales por los principales recintos culturales del mundo. Con Google Arts&Culture, no solamente podrás ver recorridos 360 de algunos museos, también te explican emblemáticas obras pictóricas, personajes históricos y lugares, todo desde la comunidad de tu “nido”.

También hay museos de México, como Bellas Artes, el Dolores Olmedo, San Carlos y de Arte Moderno. Imperdible. Lo que es más, si además te nace la idea de decorar tu hogar con obras de arte, también estás a un clic de rentar obras de pintores mexicanos. Como lo lees, observas las obras en la galería virtual Aura, eliges la que más te guste, la ves en el simulador y decides si la rentas por 3 meses o más. La obra de arte te será entregada en tu hogar y podrás sentarte a admirarla mientras te relajas.

2) Motivación cerebral

La clave para hacer nesting es que sea terapéutico con enfoque mindfulness: o sea, disfrutar el momento sin que tu mente piense en otras cosas. La siguiente actividad te permitirá descubrir un nuevo idioma a través de la plataforma de Babbel, donde puedes elegir alguna de las 145 lenguas y si le dedicas 15 minutos diarios activarás el desarrollo de tu cerebro y, por qué no, tu futuro mientras te relajas y te diviertes conociendo algo nuevo.

Otra recomendación es la serie de Netflix “Obra de tu mente”, que te muestra el poder cerebral y cómo la ciencia que nos rodea está al alcance de todo el mundo. Ahora que si te dan ganas de leer, la recomendación es Blinkist, una app que resume los libros con las ideas clave en texto y en audio.

3) Motivación gastronómica

Si la curiosidad te lleva a la cocina, no importa si se te quema el agua o si eres un experto nivel casi chef, en Netflix vas a encontrar -en la categoría de Series, Reality TV Competencias-, divertidos programas que te darán increíbles ideas para cocinar, como “Cocina a las hierbas” y “Chef & My Fridge”, o podrás ver “El Menú de los Millonarios”. Ahora que si lo tuyo es el postre, las series favoritas son: “Nailed it”, “Sugar Rush” y “Zumbo´s just desserts”.

Un par de episodios te bastarán para descansar tu mente y desatar tu imaginación, pero si ya quieres pasar a la acción, estas son las mejores apps para cocinar. La favorita de muchos rankings es Hatcook porque tiene más de 10,000 recetas rápidas y fáciles, con fotos, videos y hasta audios. Y qué decir de la app de Recetas Gratis para los que quieren explorar su lado saludable, con recetas vegetarianas.

4) Motivación por la naturaleza

Quitar la maleza de tus plantas y de tu jardín; cambiar las de plástico por unas reales, o mejor aún, crear tu propio huerto puede ser una actividad en exceso relajante y motivadora. En Netflix podrás encontrar inspiración y tips en la serie “Love your garden” o en “The Great Interior Design Challenge”. En la web, la aplicación iHuerting no solamente te ayudará a crear tu huerto aunque no sepas nada de jardinería, también te recuerda cuándo regarlas. Mismo caso con Gerente Jardín. Te encantarán.

5) Motivación por el bricolaje

Mejor conocido como manualidades, el bricolaje son pasatiempos muy productivos, divertidos y relajantes. Y hay una red social llamada DIY que te promete descubrir 100 habilidades que desconocías como la de matemático, diseñador de joyas, criptógrafo, lingüista, escritor, fabricante de instrumentos, LEGO Master y hasta encuadernador. Ideal para compartir con los más pequeños de la familia. Otra app que encontrarás muy divertida es Craftsy, que además de recetas de cocina y bordado, hay ideas geniales sobre carpintería, dibujo y artesanías en papel.

Aunque si de papel hablamos, nuestra favorita es la app Cómo hacer papiroflexia, que te enseña paso a paso cómo hacer hermosas figuras para sorprender.

Ya no hay pretexto para entregarte al Nesting y hacer de esos momentos, una gran experiencia para ti mismo y para los que te rodean.