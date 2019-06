“Como cuando te ponen por nombre Marijuana Pepsi”: la historia de una doctora afroestadounidense

Estados Unidos.- Pensaron que era un nuevo lanzamiento de Pepsi e incluso, hubo quien preguntó cuándo saldría a la venta. Todo por un artículo del portal de noticias Blavity News sobre Marijuana Pepsi.

Pero no se trata de una bebida, sino de Marijuana Pepsi Vandyck, una afroestadounidense de 46 años residente de Milwaukee, en Wisconsin, y quien se doctoró en mayo en Educación Superior por la Universidad Cardinal Stritch.

“Algún día seré la Doctora Marijuana Pepsi”, se prometió a ella misma, según contó hace 10 años en un artículo para el Milwaukee Journal Sentinel.

Sin embargo, no han sido sus logros lo que la ha convertido -no siempre para bien- en el centro de atención. Tan sólo tras la publicación del artículo, las bromas por el nombre de Marijuana Pepsi no se hicieron esperar. Marijuana Pepsi incluso se hizo tendencia en Twitter, con muchos preguntando: ¿dónde consigo el refresco?

“Como cuando te ponen por nombre Marijuana Pepsi”, bromeó un usuario.

Marijuana, quien asegura que nunca ha fumado cannabis y no toma refresco, está acostumbrada y aunque tuvo la oportunidad de cambiarse el nombre, no lo hizo.

“La gente hace mucha burla de eso, no me dejaban en paz”, admitió en el artículo de hace 10 años. Pero su fuerza de voluntad siempre ha sido más grande.

Su vida no ha sido fácil: tuvo que huir de un hogar inestable cuando tenía 15 años.

Su madre, a quien identificó como Maggie Johnson y quien vive en Beloit, Wisconsin, fue quien decidió ponerle Marijuana Pepsi.. ¿La razón? Porque pensó que ese nombre “la llevaría por el mundo”. Y así ha sido.

Sin embargo, tener un nombre así le garantizó a la estadounidense una vida de burlas y bullying, al grado de que optó por presentarse sólo con sus iniciales: MP. Aun así estaba decidida a demostrar que ella es mucho más grande que un nombre. Con esfuerzo lo logró. Y sobre la decisión de su madre, Marijuana se limita a decir que, al final, es algo que la hizo más fuerte.

Se volvió leyenda

Cuando se publicó el artículo sobre la real existencia de esta mujer, algunos comentaron que sus profesores solían hablar de una estudiante brillante de nombre Marijuana Pepsi y que se lo tomaron a broma.

“Nunca tengas miedo de intentar algo nuevo o asumir riesgos. Los novatos construyeron el arca. Los profesionales construyeron el Titanic”, tuiteó Marijuana en 2015, citando a Dave Ramsey.

Marijuana no sólo se doctoró -curiosamente, con una disertación sobre los “nombres negros en salones blancos: conductas de los maestros y percepciones de los estudiantes-, sino que trabaja en el Colegio Beloit como directora de un programa que ayuda a estudiantes de familias de escasos recurso o que tienen alguna discapacidad física.

Además, es dueña de la empresa de coaching Action as Empowerment, que organiza retiros y talleres para la gente que busca cambiar su vida. Y es agente de bienes raíces.

Para ella, su nombre es una prueba de que se puede superar cualquier obstáculo en la vida... Incluso llamarse Marijuana Pepsi.