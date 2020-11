Compran un PlayStation 5 por Amazon y reciben comida para perro

Los usuarios reportaron en redes sociales lo que les había pasado y pronto se dieron cuenta de que no eran los únicos. Todos recibieron una notificación de que su pedido había sido entregado, pero eran artículos totalmente diferentes, y que no se acercaban al precio de la consola que está entre los 399 y 499 euros.

La compañía responsable de este error ya ha emitido un comunicado donde explica que está investigando el caso y pide a las personas afectadas que se pongan en contacto con servicio al cliente.

“Nuestro objetivo es hacer felices a nuestros clientes, y eso no ha pasado con pocos pedidos”, declaró un portavoz de Amazon.

Los usuarios recibieron de todo. Algunos una pistola de Nerf, otros comida de perros y gatos, una freidora eléctrica y bolsas de arroz, pero no su anhelado PlayStation 5.

So went to open my PlayStation 5 that I ordered from @AmazonUK and found this! Some one has replaced it with rice!I wish I was joking! Pls RT! pic.twitter.com/VcSNce4Zgo

Thanks @AmazonUK for sending me this instead of the ps5 I ordered. And then telling me sorry, we can't send you the item you actually ordered because we ran out. So you're gonna have to wait over 10 days for a refund. Absolute shambles pic.twitter.com/2slEFxKxlc

— Kirsty (@oopssimafan) November 20, 2020