Con "El Chavo del Ocho", Bolsonaro se recupera de cuarta cirugía

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sometido el domingo a una nueva operación en el abdomen, la cuarta desde que fue acuchillado hace un año en un mitin electoral, despertó bien dispuesto este lunes y pretende volver a trabajar mañana martes desde el centro médico.

"Tan sólo este lunes estaré de descanso. Mañana vuelvo a trabajar. Por ahora mi programa favorito: "El Chavo del Ocho". Estamos juntos. Un abrazo", afirmó el líder ultraderechista en un video que publicó a primera hora de este lunes en Twitter en el que aparece en la cama del hospital viendo televisión.

Bolsonaro ya se había manifestado en la misma red el domingo, casi cinco horas después del fin de su cirugía, para avisar que estaba bien y que pretende "regresar en breve a la cancha".

El mandatario fue sometido el domingo a una operación en el Hospital Vila Nova Star de la ciudad de Sao Paulo que se prolongó por cinco horas, el doble de lo previsto, para la corrección de una hernia de incisión de siete centímetros de diámetro que le surgió en el abdomen por el debilitamiento muscular provocado por las anteriores operaciones. El jefe de Estado permanecerá hospitalizado para su recuperación al menos cinco días y sólo podrá viajar de regreso a Brasilia en una semana, según la recomendación de sus médicos, quienes aclararon que la operación no tuvo ninguna complicación. El portavoz de la Presidencia brasileña, Otavio do Rego Barro, afirmó en una rueda de prensa que Bolsonaro le transmitió el cargo a su vicepresidente, el general de la reserva Hamilton Mourao, inicialmente hasta el jueves y que volverá a asumirlo cuando los médicos lo recomienden. "Por norma legal el presidente le transmitió el poder al vicepresidente. La previsión es que lo ejerza interinamente por cinco días a partir del domingo. Los cinco días son un plazo técnico y no el de recuperación. Después de ese período se evaluará (si Bolsonaro retoma sus funciones), pero la decisión es técnica (de los médicos)", dijo el portavoz presidencial. El gobernante recordó el viernes, cuando se cumplió el primer año del ataque, que prácticamente nació de nuevo y que por poco pierde la vida. El autor del ataque, Adelio Bispo, fue detenido el mismo día, pero en junio de este año la Justicia lo absolvió por considerarlo no imputable por sus problemas mentales, una decisión a la que defensa de Bolsonaro interpuso un recurso para impedir que la persona que supuestamente ordenó el ataque quede impune.