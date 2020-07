Con espectáculo de drones recuerdan lavarse las manos y usar cubrebocas

Aunque se retomen algunas actividades, el coronavirus Covid-19 sigue entre nosotros por lo que es indispensable seguir las recomendaciones para evitar una nueva ola de contagios. Carteles, comerciales en medios de comunicación, cadenas en redes sociales nos recuerdan las buenas prácticas, pero en Corea del Sur fueron más allá y el mensaje lo dio un ejército de drones.

Las autoridades de todo el mundo están advirtiendo sobre una posible segunda ola de infecciones por lo que están buscando la manera de mantener alerta a los ciudadanos y Corea del Sur pensó en una inusual manera de recordar a las personas que cumplan con las medidas preventivas y organizó un espectáculo de luces con drones sobre el río Han en la capital de Seúl.

De acuerdo con información de diversos medios de comunicación del país asiático, el espectáculo tuvo lugar el pasado 6 de julio y estuvo conformado por 300 drones que volaron durante 10 minutos y mostraron al público diversos mensajes.

La exhibición fue organizada por el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte y tenía la intención no solo de invitar los ciudadanos a seguir protegiéndose sino agradecer su labor a los trabajadores de atención médica de primera línea.

Poco a poco los drones formaron imágenes para recordar a los ciudadanos que debían usar cubrebocas, lavarse las manos y observar las reglas de distanciamiento social.

Sin embargo el momento cumbre fue cuando las naves compartieron un mensaje de agradecimiento para los médicos, enfermeras y otro personal médico cuyo trabajo fue clave durante la crisis sanitaria.

Al final del espectáculo, los drones formaron un bosquejo de la península de Corea superpuesta con el mensaje: "Anímate, República de Corea".

Más allá de tratarse de un espectáculo innovador, la intención de esta muestra de drones, señalaron los organizadores es animar a las personas a seguir las recomendaciones de seguridad, especialmente el uso de cubrebocas que muchos no quieren utilizar debido a que están experimentando un caluroso verano. Recordemos que el uso de mascarillas no es obligatorio, sin embargo, el país ha registrado peleas entre personas que las portan y las que se niegan a hacerlo, principalmente en el transporte público.

Puedes ver el espectáculo completo en este video:

Drones contra el Covid-19

En Corea del Sur sorprendieron a los ciudadanos con un espectáculo de luces, no obstante durante la pandemia los drones han demostrado ser una gran tecnología para contener los contagios y en varios países del mundo se han utilizado para tareas que van desde desinfectar zonas hasta ayudar a mantener el distanciamiento social.

En China, por ejemplo, algunos modelos de estos vehículos aéreos no tripulados se utilizaron para rociar químicos desinfectantes en algunos espacios públicos. También ayudaron a reducir los tiempos de entrega de pruebas médicas. En febrero, un dron que cargaba pruebas médicas salió del People’s Hospital en el condado Xinchang y voló hacia el Chinese Center for Disease Control and Prevention (Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China) a tres kilómetros de distancia. El tiempo de entrega, de aproximadamente 20 minutos por tierra, fue de seis minutos por aire.

En países como Francia e Italia, los drones han sido de ayuda para monitorear que la gente no salga de sus casas más que en casos necesarios. Incluso circulan en internet videos donde los drones “regañan” a gente que, además de estar fuera de casa, no traían un cubrebocas.

Además de su ayuda en la prevención de contagios, los drones también han capturado imágenes de las calles vacías en grandes ciudades, algo que muchos nunca creyeron poder ver.