Con llanto niño platica lo que le hicieron en el baño de su kínder

El pasado viernes, un hombre llegó a recoger a su nieto al kínder y lo encontró llorando, pero las maestras no le dieron importancia; más tarde, el menor contó que había sido abusado por otros niños.

El viernes 27 de septiembre, un hombre llegó al kínder Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, en Saltillo, Coahuila, para recoger a su nieto de 3 años a la hora de la salida.

De acuerdo con Zócalo, la maestra Érica Berenice Garay le dijo al hombre que el niño lloraba porque unos niños le habían quitado una moneda; sin embargo, el menor siguió llorando todo el camino a casa y se quejaba de dolor en sus partes íntimas.

Maestras sabían del abuso, pero lo ignoraron

Al llegar a casa, el hombre entregó al menor a su madre. Como el niño se seguía quejando de dolor en sus partes íntimas, la mujer pensó que se había rozado.

Al intentar limpiar sus partes, me doy cuenta que el niño traía todo su esfínter dilatado y enrojecido. Le pregunto, ¿qué te pasó? Y me responde, es que 'unos niños malos me hicieron algo malo y me picaron mi colita'”, platicó la mujer.

La madre supo que además su hijo mayor había avisado a las maestras sobre lo que había ocurrido a la hora del recreo en los baños de la escuela, pero ellas sólo le dijeron que "ya no se juntaran con ese niño".

Ante la insistencia de los padres, la directora de la escuela, Diana Karen Pacheco, aceptó firmar un acta donde confirmaba saber del abuso, pero les pidió no ir con ninguna otra autoridad.

Los padres acudieron a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), donde el niño relató que a la hora del recreo fue atado por varios compañeros y penetrado con lo que él describió como un palo; un médico legista confirmó que había evidencias del abuso.