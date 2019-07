Congreso de Baja California avala “bonillazo”; dan 5 años a gobernador

Tijuana.— Durante una sesión extraordinaria, realizada a puerta cerrada en el palacio municipal de Playas de Rosarito, el Congreso local validó la reforma con la que se amplía de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador del estado, Jaime Bonilla (Morena).

Aproximadamente a las 15:00 horas tiempo local —17:00 horas tiempo del centro—, el presidente del Congreso de Baja California, Benjamín Gómez Macías (PRI), convocó a sesión extraordinaria para hablar sobre el exhorto enviado desde el Congreso de la Unión, en el sentido de desechar la reforma del Artículo VIII del decreto para extender el próximo periodo del gobierno estatal.

Se citó a los legisladores locales a la sede del gobierno municipal de Playas de Rosarito —a dos horas de Mexicali, que es la sede del Congreso—, donde se acordó desechar la petición, argumentando que viola la soberanía de la entidad.

A los diputados no se les informó que habría dos sesiones. Fue al término de la primera cuando se convocó a una segunda sesión extraordinaria inmediata para validar la ampliación de la gubernatura. No fue necesario votar, luego de que ya se tenía el respaldo de tres de los cinco Cabildos en la entidad y sólo faltaba una sesión más.

Lo siguiente será esperar a que los cambios a la ley sean publicados en el Periódico Oficial del Estado.

Aunque el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid (PAN), advirtió en varias ocasiones que no publicaría la reforma, ésta ya quedó consolidada con la sesión de ayer. Sólo un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría revertirla.

Condena de panistas. Tres diputados panistas abandonaron el lugar, pero antes de irse tomaron la palabra y manifestaron su rechazo, no sólo a la validación de la reforma al decreto, sino también al modo en el que fueron convocados.

Ellos son Eva María Vázquez y Andrés de la Rosa Anaya, quienes externaron su negativa, al igual que lo hicieron el pasado 8 de julio, cuando se ausentaron de la sesión. Así como Miguel Osuna Millán, quien el día de la votación se abstuvo. En su intervención, la diputada panista Eva María Vázquez dijo: “Estoy completamente en contra de esta situación que creo es ilegal".

“Estamos siendo convocados en este mismo momento para una sesión [en la] que no conocíamos este punto del orden del día. Me parece que no estamos haciendo lo correcto, les pido que reconsideren…”.

Por su parte, la diputada panista Mónica Hernández, una de los 21 legisladores que votó a favor de la reforma, ayer mostró su rechazo a la ampliación de la gubernatura.

“Si bien voté a favor por esta reforma, es importante que exprese mi sentir, hemos vivido de todo en esta Legislatura. En este momento sí me quiero manifestar en contra, no en contra de la situación, sino de las formas (…) Esto trascendió más allá de lo que pudimos imaginar y nos llevó a ponernos en el [lugar] que no nos merecemos”.

En este marco, el Congreso local informó que seis diputados del Partido Acción Nacional (PAN) se convirtieron en independientes. Se trata de Mónica Hernández Álvarez, Carlos Alberto Torres Torres, María Trinidad Vaca Chacón, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak y José Félix Arango Pérez.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que su partido acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante su cuenta en Twitter, el líder de Acción Nacional sostuvo que impugnarán esa acción, luego de que “en lo oscurito, fuera del recinto legislativo”, diputados de ese estado sesionaron y dieron “un nuevo golpe a la democracia y al pueblo”.

Se adelantaron. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) sesionó la noche del lunes en Ensenada, sin convocatoria y sin que estuviera presente la diputada panista Eva María Vásquez Hernández, presidenta de la misma.

En el encuentro se votó por retirarla del cargo y designar a Claudia Josena Agatón (PT) como nueva presidenta; también votaron a favor de cambiar la sede del pleno legislativo para este martes.

Ayer, mientras la sesión se realizaba, un grupo de ciudadanos intentó ingresar al palacio municipal. No se les permitió el acceso, por lo que gritaron y golpearon la infraestructura, acusaban a los legisladores de corruptos y los llamaban traidores por haber votado a favor de la ampliación de la gubernatura.