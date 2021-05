¡Conoce Rape-aXe! El condón antiviolación que tiene navajas

Hace 40 años, estás fueron las palabras que Sonnet Ehlers escuchó por parte de una víctima de violación. Así fue como surgió este proyecto que consiste en un dispositivo de látex diseñado para combatir las agresiones sexuales, su nombre es Rape-aXe.

La mujer debe insertar el dispositivo, como si fuera un tampón. Se secribe como "un condón con dientes" ya que en su interior cuenta con unas hileras de ganchos que parecen colmillos, estos se adhieren al pene del hombre durante una penetración vaginal.

De esta manera, la víctima podrá huir y pedir ayuda mientras el agresor se retuerce de dolor. Cabe mencional que el dispositivo se puede retirar con apoyo médico y en este caso las autoridades estarán a la espera de la detención del sujeto.

Le duele, no puede orinar y caminar cuando está alojado... Si intenta quitarlo, se apretará aún más; sin embargo, no rompe la piel y no hay peligro de exposición a líquidos”, dijo la doctora Ehlers.