Conoce al perrito que es idéntico a Baby Yoda

El perrito “Mork Skywalker” se ha vuelto viral en redes sociales por su gran parecido con Baby Yoda. El cachorro de grandes ojos ahora es toda una personalidad en redes sociales, en su cuenta de Instagram tiene más de 270 mil seguidores.

Pero esta vida de fama no siempre fue así, pues la mascota fue salvada en octubre del año pasado de ser vendida en el mercado de carne en China, por la organización HarbinSHS, la cual se dedica a rescatar animales de esas atrocidades.

En abril del 2020, el gobierno Chino hizo una regulación para que los perros fueran considerados como animales de compañía y no de consumo, pero hasta la fecha, tristemente, se sigue comercializando la carne de estos animales.

Cuando el perrito Baby Yoda fue encontrado pesaba poco menos de 5 kilos y tuvo que ser internado por problemas intestinales. Logró sobrevivir y lo llevaron a vivir a Los Ángeles.

Ahora es feliz con su nueva dueña, la fundadora del refugio Road Dogs & Rescue, Nikki Carvey. En una entrevista para el Huffington Post, ella declaró que trabajan junto a la organización china para llevar los bulldogs a Estados Unidos.

También comentó que en el país asiático se hacen criaderos de cachorros y los que no pueden vender, terminan siendo vendidos en el comercio de carne.

Desde que Nikki le creara a “Mork Skywalker” una cuenta de Instagram, el cachorro se ha vuelto muy popular. Muchos internautas lo han comparado con Baby Yoda de la serie The Mandalorian.

No es de color verde, pero sí tiene unos ojazos negros expresivos y una orejas puntiagudas, aunque un poco caídas. Su rostro a veces luce triste, pero le dan el cuidado que corresponde. Su dueña señaló que solo consume alimentos cocinados porque sufre del síndrome del intestino irritable.

Mork tiene parecido a un bulldog o pug. Aunque en realidad no se sabe porque su dueña no quiere que se le hagan pruebas por sus problemas de salud. Tampoco desea que alguien intente replicar su raza solo porque es “lindo”.

Lo que ella quiere es que el perrito Baby Yoda sea un perro de terapia y ayude a otros a sanar. "Queremos difundir un poco de amor, felicidad y compasión".

Grogu, mejor conocido como Baby Yoda, es un personaje de la serie The Mandalorian. Esta pequeña superestrella ha conquistado a miles de fans con su carita tierna.

Volvió a ser tendencia después de que el director Robert Rodríguez grabará y posteara en su cuenta de Twitter un video de Baby Yoda bailando. El cineasta de 52 años dijo que así era pasar el rato con Baby Yoda mientras filmaban la producción. ¿No es encantador?

Here’s a Christmas present to all those who asked me what it’s like to hang out with Baby Yoda on the set of #TheMandalorian #TheTragedy. Check out #DisneyGallery for more behind the scenes! pic.twitter.com/6ShINBxJAN

— Robert Rodriguez (@Rodriguez) December 25, 2020