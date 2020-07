Consigue trabajo como lavaplatos en hospital para poder ver a su esposo con Alzheimer

Estados Unidos.- Una mujer consiguió trabajo como lavaplatos en un hospital para lograr ver a su esposo con Alzheimer durante la pandemia por coronavirus (Covid-19).

Los hechos se registraron en Jacksonville, Florida, cuando Mary Daniel decidió buscar trabajo en el hospital donde estaba su esposo Steve, pues llevaba más de 114 días sin poder verlo.

Steve, de 66 años, tiene la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano y reside en una unidad de cuidado de la memoria de un hogar de ancianos.

Mary Daniel no había visto a su esposo después de que una orden estatal prohibió a los visitantes a hogares de ancianos debido a la pandemia de coronavirus .

Daniel, de 57 años, informó que su esposo comenzó a vivir en Rosecastle en Deerwood, un centro de asistencia en Jacksonville, desde el mes de julio del año pasado.

Así mismo, dijo que fue una decisión difícil para él ir, pero finalmente, Steve había demostrado que prosperaba en un entorno donde tenía oportunidades para socializar.

Sin embargo, hace cuatro meses, todo cambió cuando la pandemia de Covid-19 azotó a Florida.

Fui a verlo todas las noches, lo preparé para la cama. Entre el 10 de marzo y el 11 de marzo me llamaron y me dijeron 'No puedes volver'", comentó.

Daniel explicó que ella trató de visitar a su esposo a través de una ventana, pero dijo que solo lloró y no podía entender lo que estaba pasando.

Más tarde, se le ocurrió una idea y contactó al personal de Rosecastle para preguntar si podía ser voluntaria u obtener un trabajo en el centro de atención solo por la oportunidad de ver a su esposo en persona nuevamente.

Dijeron: 'Esperemos a ver qué pasa'. Entonces, de la nada hace dos semanas, llamaron y dijeron: '¿Quieres un trabajo?' Cuando descubrí que era un lavaplatos, pensé: 'Bueno, ¡bien! Creo que ahora soy un lavaplatos'", recordó Daniel.

Cuando la pareja finalmente se reunió en persona, Daniel dijo que Steve tenía los ojos llorosos e incluso dijo su nombre, una señal de que reconoció a su esposa.

Mary ha sido parte de nuestra familia Deerwood desde que su esposo, Steve, se mudó a nuestra comunidad, pero estamos orgullosos de darle la bienvenida a nuestro equipo", dijo Kelley Withrow, directora ejecutiva de Rosecastle en Deerwood.