"Contra la masculinidad tóxica", alumnos asisten a clases usando falda como protesta

Canadá.- Un grupo de al menos 100 alumnos decidieron llevar falda a la escuela para denunciar el código de vestimenta impuesto por el colegio.

Según la denuncia publicada en redes sociales el código indica que las niñas deben usar una falda 10 centímetros por debajo de las rodillas cuando los niños no tienen tales restricciones en los pantalones cortos.

Con apenas 16 años, los adolescentes acudieron al Colegio Nouvelles Frontières en Quebec, Canadá y así denunciar las demandas sexistas, que según ellos, perpetúa una forma de masculinidad tóxica.

Sabía que íbamos a hablar de ello, ¡pero no esperaba que me siguieran tantos chicos! Me sorprendió gratamente… Probablemente verás a muchos chicos, incluyéndome a mí, con falda. La razón es bastante simple: es un símbolo de resiliencia, de solidaridad en la batalla interseccional por la igualdad de género", comentó Zachary a CBC televisión.