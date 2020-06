Conviértete en un “Ninja” del Whatsapp para ignorar a tu ex, con la ayuda de estos trucos

Desde que las redes sociales comenzaron a facilitar la comunicación entre humanos, también se idearon nuevas herramientas para suplir algunas interacciones que solían darse cara a cara y de persona a persona, por ejemplo ¿cómo saber que la otra persona me está prestando atención si no la tengo frente a mí, si no me está viendo a los ojos?

Por eso Whatsapp integró las palomitas azules que verifican la lectura del mensaje y el “en línea” para mostrar que una persona está disponible para hablar contigo, sin embargo sobrepasó ese límite y lo llevó a saber la hora exacta de su última conexión, que podría ser bastante útil si no deseas importunar, aunque lo cierto es que los seres humanos han llevado estos aspectos al extremo para, incluso, controlar a sus parejas.

Es por ello que “Holatelcel” se dio a la tarea de buscar algunos “life hacks” para ayudarte a tener más privacidad y hacerle entender a tus contactos que Whatsapp no suple la comunicación cara a cara, sino una herramienta para hacer llegar más rápido los mensajes que antes podían tardar hasta meses en acudir al destinatario.

Desactivar “en línea” y la “configuración de lectura”

Sólo debes ir a ajustes, después cuenta, desplegar privacidad y en el menú desactivar las confirmaciones de lectura. Ahí mismo deberás cambiar “Hora de última vez” de “todos” a “nadie”.

Visualizar contenido multimedia

Si alguien te envió un video o imagen y lo quieres ver sin entrar a su chat para que no note que estás en línea, sólo debes ir a galería y ahí te aparecerá el material multimedia que te ha enviado siempre y cuando lo tengas agregado.

Si no lo tienes agregado deberás modificar tu configuración de nueva cuenta en ajustes, luego a datos y almacenamiento y en el menú que despliega deberás escoger en descarga automática si descargar con wi-fi o datos móviles, una vez hecho esto, tendrás que seleccionar las casillas de “fotos” y “videos”.

Audios

Como los audios de whatsapp no son un contenido externo a la misma plataforma, no se pueden descargar directamente a los archivos de tu celular, sin embargo la recomendación aquí es poner tu celular en “modo avión” o desactivar el wi-fi o datos móviles y posterior a ello escuchar el contenido, esto no le notificará a la persona que ya has escuchado su voice note hasta que de nueva cuenta enciendas tu red de conexión.

Ninja Whatsapp

Esta aplicación es extra a Whatsapp y deberás descargarla en Play Store o App Store, lo que hace es crear una copia exacta de tus conversaciones y te permite leerlas sin que se le notifique a tus contactos que ya has leído, visto o escuchado sus mensajes e incluso también puedes responder desde ahí, todo ello sin necesidad de acudir a la configuración directa de la aplicación.