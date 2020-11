“Corn” y “Cob”, los pavos candidatos a recibir el perdón

"Corn" y "Cob" son los dos pavos candidatos a recibir el tradicional perdón en la Casa Blanca, de cara a la celebración del Día de Acción de Gracias.

A través de redes sociales, la Casa Blanca presentó a las aves que ya se encuentran en Washington y disfrutarán las horas previas al anuncio, en el Willard Hotel.

Los ciudadanos estadounidenses son quienes deciden a qué ave salvar, previo al Día de Acción de Gracias, una celebración donde millones de personas acostumbran cenar pavo. Sin embargo, tradicionalmente, “Corn” y “Cob” son “salvados” y llevados a refugios donde pasan el resto de sus vidas.

De “Corn” (maíz), la Casa Blanca señala que ama el futbol americano estudiantil y que desea visitar un día la Feria Estatal de Iowa.

First up, "Corn," who loves college football and hopes to visit the Iowa State Fair one day: pic.twitter.com/eSFvxqddi7

De “Cob” (mazorca), señala que le gusta el pickleball y quiere ver los monumentos que hay en la capital estadounidense.

"Cob" likes to play pickleball and wants to see the monuments in Washington, D.C.!

Don't forget to vote for the National Thanksgiving Turkey! Polls are open for 24 hours. pic.twitter.com/9rVMxhcX5q

— The White House (@WhiteHouse) November 23, 2020