“Coronavirus Challenge” Influencer lame inodoro en avión para “contagiarse”

Pese a la contingencia por la pandemia del coronavirus o COVID-19, algunos usuarios de redes sociales parece que no se lo toman tan enserio y pese a que han sacado uñas con diseños inspirados en esta enfermedad, algunos otros arriesgan hasta su salud y bienestar por obtener un poco de atención y de likes.

Tal es el caso de la influencer de TikTok Ava Louise quien causó controversia por su impresionante y lamentable video en esta aplicación para crear el reto “Coronavirus Challenge”, el cual consiste en arriesgar tu salud lamiendo cosas en público. La influencer con más de 150 mil seguidores, publicó un video donde lame un inodoro de un avión.

Pese a esta acción y en vez de aplausos y risas, miles de usuarios criticaron su decisión de exponerse de esta manera. Además, reprobaron su video ya que promueve actividades insalubres en una situación de pandemia mundial.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc

— Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020