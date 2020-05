Coronavirus. "Mi papá venía con infección del pie y me dicen que tiene Covid-19"

El médico cirujano Alfredo Rodríguez Mejía acudió el martes al Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro del ISSSTE en busca de que lo canalizaran un hospital privado para atenderse el pie diabético que padece, pero nunca se imaginó que ahí lo aislarían por síntomas de Covid-19, que no se han comprobado.

Al pasar tres días sin saber nada del estado de salud de su padre de 63 años, Elizabeth Rodríguez, su hija, entró a la fuerza al hospital para pedir informes y se enteró que su progenitor está en el área de infectados por el nuevo coronavirus.

Agotada por la angustia e incertidumbre, Elizabeth relató a EL UNIVERSAL que la mañana del 28 de abril llevó al médico Alfredo Rodríguez a consulta, porque ya tenía su pie muy mal, en la clínica Ignacio Chávez del ISSSTE, ubicada en la alcaldía Coyoacán.

“Me lo atendieron y le recordé al doctor que hay un convenio con hospitales privados para atender enfermedades diferentes al Covid-19. El doctor me respondió que efectivamente hay un convenio, por lo que me pidió que llevara a mi papá a su clínica para que le hicieran la valoración correspondiente”, relató.

Atendiendo la instrucción del doctor, Elizabeth Rodríguez trasladó a su papá al hospital Darío Fernández Fierro del ISSSTE, donde él se hemodializa, para obtener un pase a un hospital privado.

“Al llegar me dijeron que había código morado, yo no sabía que era código morado, entré a hacer el trámite para saber si podían enviar a mi papá a un hospital privado. Sin embargo, cuando yo estaba dando los datos se llevaron a mi papá a valoración y pasaron aproximadamente entre 3 y 4 horas, por lo que al ver que era mucho tiempo me paré y fui a preguntar por qué mi papá no había salido”.

“Así pasó todo el día (el martes) entre un ir y venir, no tenían informes de él nunca me dijeron que lo internaron”.

Ya en la tarde, aseguró Elizabeth, le pidieron que pasara a la cama 2113, en el segundo piso, “a la cual fui y fue la última vez que vi a mi papá”.

Aseguró que en el momento que estuvo con su papá le comentó que ahí le iban a hacer la operación, pero después me dijeron que él ya estaba en el área de Covid-19. “Les dijo a los doctores que por qué si él no traía ningún síntoma de Covid-19 y nos comentaron que le hicieron una placa y una tomografía y ahí salió”.

Elizabeth afirmó que hasta el momento no le han entregado los resultados de la prueba de coronavirus que le hicieron a su papá, sin embargo lo tienen en el área de infectados.

“Venía con la infección del pie y me salen con que tiene Covid-19, pero es fecha que no me dicen bien si tiene o no tiene”, acusó.

Dijo que los doctores ya le aplicaron la prueba su papá, pero no le han dado a conocer los resultados.

“No sé si mi papá está bien, sólo me han dicho que lo tienen aislado en el área de Covid-19, eso es todo lo que sé. Yo lo que no quiero es que se infecte, mi papá es médico y él sabe los síntomas que debe tener un persona con Covid-19, él no traía coronavirus”.

“No me dejan verlo, no me dicen nada y nunca, nunca, nunca llegó con esos síntomas él fue por su pie diabético y traíamos análisis, tomografías del pie”.