Cosas extrañas que NO deberías compartir con tu pareja

Compartes tu corazón, tus pensamientos, tu cama, e incluso tu dinero, pero por más amor que haya, no todo se siente que compartir en pareja. ¿Secretos? ¿Amigos? ¿Cepillos de dientes? Todo es subjetivo y cada relación decide qué compartir y qué no.

Aunque es obvio que compartirán muchas cosas, es importante que mantengas tu autonomía. Los límites son importantes, pero a veces no es divertido establecerlos y respetarlos, pero podría hacer la diferencia entre una relación exitosa y una destinada al fracaso.

Recuerda, no todas las relaciones son iguales; mientras que hay límites entendibles para unos, para otros podrían ser otra historia.

Contraseñas y dispositivos

Hay parejas que pueden hacerlo, otras que no, depende completamente de la cultura de su relación y en cómo se sientan cómodos al respecto. Si estás en una relación, obviamente querrás estar en contacto con el mundo de tu pareja, pero también deben respetar su individualidad y privacidad.

Y aunque no veo la utilidad de compartir todas sus conversaciones personales, también es importante explorar sus sentimientos si hay desacuerdos e incomodidades.

Amigos y vidas sociales

Aunque lo ideal es tener conexiones mutuas, es súper importante que cada quien tenga momentos para compartir con amigos. No es necesario compartir el mismo círculo social, de hecho podría ser contraproducente.

En este aspecto, tampoco hay que ser extremos. Por ejemplo, excluir a tu pareja tampoco está bien, pues es parte de tu vida. La meta es tener vidas sociales por separado, pero entrelazadas.

Hábitos y espacio en el baño

Claramente depende de la comodidad y confianza que tengan cada uno. Hay personas que crecen con muchos hermanos y en un departamento pequeño, así que no tienen ningún problema en compartir un baño. Y es algo tan íntimo, que todos tenemos nuestros propios hábitos.

Hay parejas que pueden lavarse los dientes juntos, llevar una conversación mientras uno está en el excusado y el otro en la regadera, y hay parejas que prefieren mantener su actividad en el baño de manera privada. Lo ideal es platicar sobre sus niveles de comodidad y confianza en este aspecto, antes de que se lleven un susto o una sorpresa.

Rastrillos

Parece inofensivo, y tal vez todos lo hemos hecho en algún momento para una emergencia, pero compartir un rastrillo puede ser fatal para su higiene y salud. De esta forma podrían transmitirse hepatitis B y C. Sin mencionar que un rastrillo para hombres es MUY diferente a los que están hechos para mujeres.

Cortauñas

Ni siquiera parece lo más higiénico, y debo admitir que es común compartir un cortauñas entre familia. Sin embargo, no es lo más recomendable ya que gracias a ellos se pueden contagiar de hepatitis c, hongos e infecciones bacterianas.

Audífonos

Aunque también parece inofensivo, compartir audífonos significa intercambiar cerilla y bacterias. Cualquier cerilla que se acumule en los audífonos, atrapa y permite el crecimiento de bacterias que pueden provocar infecciones. Por eso mismo hay que limpiarlos regularmente y NO compartirlos.

Desodorantes

Tal vez no pienses que tus axilas tienen gérmenes, pero vaya que las tienen. Y pasar gérmenes de una axila a otra es fácil si comparten desodorante. Esto es menos común si tienen alcohol o si son en aerosol, pero aún así no es recomendable.

Prácticas sexuales en solitario

No creo que sea necesario avisarle a tu pareja cada vez que quieras ver porno o masturbarte. Así como no veo necesario avisarle si quieres ver videos en Youtube o ver una serie en Netflix.

Aunque sí me parece importante tener un diálogo abierto sobre tu personalidad sexual, ninguno de los 2 debería sentirse en la necesidad de decirse TODO. Puedes eliminar tu historial de porno en tu compu o masturbarte en privado si es lo que quieres.

Cepillos de dientes

Aunque en teoría intercambias saliva y gérmenes con tu pareja de forma regular, es MUY diferente compartir un cepillo de dientes. No importa cuánto se amen, si quieres tu boca limpia, meterte los gérmenes de alguien más en tu boca NO ayudará.

No sabes lo importante que es tener límites claros a la hora de vivir juntos para asegurar su comodidad, felicidad y salud. Si vives con tu pareja, pero no han tenido una discusión seria sobre lo que deberían o no deberían compartir, ¡ahora es tiempo!