Cosas que debes saber antes de tener sexo en un carro

El sexo en el carro parece una práctica para adolescentes. Sin embargo, es una práctica, que tanto chavos, como adultos, suelen realizar.

Estudios han descubierto que ‘tener sexo en el carro’ es una de las fantasías sexuales más populares. Y lo que puedo decirles con base en mis experiencias, es que no es tan padre como parece, ni tan romántico como lo pintan en las películas.

Pero si aún así quieren probarlo, les recomiendo prepararse.

En el carro sólo se puede hacer un ‘rapidín’

Digamos que el coche no brinda la suficiente comodidad, ni seguridad, como para disfrutar HORAS de sexo salvaje. En el carro sólo puedes hacer un ‘rapidín’, no más. A menos que tengas una camioneta grande y puedas desmontar algunos asientos, no tendrás el espacio suficiente para disfrutar el sexo.

Tienes 2 opciones en cuanto a lugares

A menos que creas que sería divertido hacerlo sobre el carro (no dentro), tus opciones se limitan a 2 lugares: en los asientos de enfrente o los de atrás.

Si lo van a hacer en frente, tendrás que reclinar los asientos un poco y poner atención a la posición de tus piernas. Te recomiendo usar la vaquerita para sacarle mayor provecho.

Si quieres hacerlo atrás, puedes acostarte un poco más. Por supuesto, siempre está la opción de sólo dar sexo oral o manual, pues si hablamos de penetración, el coche no es el lugar ideal para brindar comodidad. De hecho, podrían pegarle al cláxon un par de veces y llamar la atención.

Los calambres en las piernas son casi inevitables

Ninguna posición te permitirá estirar tus piernas por completo. Así que el sexo en el carro es sinónimo a tener calambres. Te recomiendo estirarte ANTES de hacerlo en el carro, tus piernas te lo agradecerán.

Abre un poco las ventanas

¿Viste Titanic? ¿Recuerdas la escena del carro? Si el calor se queda atrapado en el coche ( y vaya que hará calor), las ventanas con vapor los delatarán. Y realmente no les cuesta NADA abrir las ventanas un poco, siempre y cuando elijan el lugar correcto.

Los asientos de piel no son lo mejor

Digamos que la fricción con una alfombra no es NADA a comparación del contacto entre la piel sudada y los asientos de cuero de tu coche. No sólo podría ser un poco doloroso, sino que no les permitirá llevar un buen ritmo. Lo que pueden hacer es usar una manta o toalla para evitar este pequeño y doloroso problema.

Elijan un lugar seguro donde estacionarse

En verdad les recomiendo un lugar privado y bien escondido… idealmente en la noche. ¿Por qué? Bueno, además de que alguien podrí verlos, tener sexo en un lugar público va en contra de la ley.

Aunque las leyes difieren en diferentes lugares, no estaría nada padre que un policía fuera la persona que interrumpiera sus actividades. Realmente no vale la pena arriesgarse tanto, si pueden tomar las debidas precauciones.

No confíen en la radio

Si quieres poner un buen ambiente, NO confíes en la radio para poner música romántica todo el tiempo. Recuerda que la radio puede poner canciones ridículas o comerciales. No permitas que estos cambios de ambiente te distraigan y arruinen tu orgasmo.

Tal vez no sea tan divertido como creías

Cuando eres chavo, TODO es nuevo y divertido. Y no quiero hacerte creer que tener sexo en un carro es un desperdicio de tu tiempo, pero si a ti te gusta estar cómoda y segura al tener relaciones… esta práctica tal vez no sea la mejor opción.