Cosas que suceden en tu cuerpo cuando ves porno

Los últimos años han sido buenos para las mujeres y el porno. Hubieron cambios en variedad y cantidad en sitios porno feministas, y últimamente las mujeres se han vuelto más abiertas a ver y disfrutar el contenido sexual.

Porque sí. Las mujeres ven porno. Y mucho. Además nos gustan diferentes géneros. Hay mujeres que ven porno homosexual y otras que prefieren el contenido rudo. Y está bien. ¿Por qué los hombres deben ser los únicos en ver porno?

Obviamente excita. Ese es el punto, pero ¿qué otras respuestas puede conseguir de nuestros cuerpos?

Los centros de recompensa se encienden

La mayor parte de lo que sucede cuando ves porno sucede en el cerebro. Realmente funciona como una droga, parcialmente por la liberación de dopamina.

Según The Guardian, se ha demostrado que los hombres que se describen como ‘adictos al porno’ desarrollan cambios en el área cerebral (el centro de recompensa) de forma similar que los adictos a las drogas. Así que cuidado con tus hábitos para ver porno, no sea que termines con un problema más adelante.

Necesitas imágenes más intensas

Tu cerebro se acostumbra a lo que ves, así que tendrás que ver cosas más rudas después de un tiempo. Según GQ, el 64% de las personas reportaron un cambio extremo en sus gustos con el paso del tiempo. Y si tú notas que empiezas a buscar cosas más intensas, es posible que el porno esté jugando con tu cerebro.

Podrías sentirte menos atraída a tu pareja

Así que obviamente el porno nos excita, y tiene diversos efectos en nuestro cuerpo. Pero también afecta la forma en la que nuestro cerebro ve a nuestro pareja.

Según The Guardian, es común que las personas que vean mucho porno empiecen a sentirse menos atraídas a la idea de tener sexo con sus respectivas parejas. A este fenómeno lo llaman el ‘efecto Coolidge’, según GQ, y puede tener un impacto negativo en nuestra visa sexual.

Afecta tu memoria

Un artículo alemán, publicado en el Diario de Investigación Sexual descubrió que los hombres tenían mayores dificultadas de recordar y formar recuerdos al ver imágenes sexuales, y que la dificultad aumentaba cuando estaban más excitados.

Resulta que la excitación sexual interfiere con la memoria de trabajo, una faceta importante del funcionamiento ejecutivo.

Se encogen partes de tu cerebro

Según el Daily Mail, investigadores alemanes descubrieron que el área del cuerpo estriado del cerebro, vinculada con la motivación y respuesta de recompensa, disminuyó de tamaño entre más pornografía veía la persona.

Wow…. No escribo todo esto para que dejes de ver porno, sino para que empieces a limitarlo. A mi me gusta el porno, pero es un hábito que NO debe interferir en nuestras vidas nunca.